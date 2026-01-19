Jin, V y Jimin conquistan Perú: Reniec confirma más de 1,800 peruanos con nombres BTS

Reniec revela que más de 1.800 peruanos llevan nombres inspirados en Jin, V y Jimin, los populares integrantes de BTS .

La pasión por BTS en Perú va más allá de la música y los conciertos: también se refleja en los registros oficiales de nombres. Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), al menos 1.836 peruanos llevan nombres inspirados en los integrantes del grupo surcoreano. Esta cifra demuestra cómo el fenómeno K-pop ha dejado una huella cultural significativa entre las familias peruanas.

Los nombres peruanos inspirados en BTS

La tendencia de poner nombres inspirados en BTS crece en Perú, especialmente entre padres y madres ARMY, integrando su fanatismo en la identidad familiar. Según Reniec, el nombre más común es “Jin”, con 1.233 personas registradas, demostrando cómo la admiración por el grupo surcoreano se convierte en un legado generacional.

Jin: 1.233 personas

V: 384 personas

Jimin: 133 personas

Suga: 45 personas

Jungkook: 40 personas

J-Hope: 1 persona

¿Cuál es el significado de 'V'?

El nombre artístico ‘V’ de BTS pertenece a Kim Taehyung y deriva de ‘victory’, simbolizando el triunfo junto a sus fans, los ARMY. Este término, siglas de Adorable Representative M.C. for Youth, identifica a los seguidores de la banda en redes, eventos, campañas y diversas actividades de la comunidad.

Lugar y fechas del concierto de BTS en Lima