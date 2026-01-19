Wapa.pe
ES OFICIAL | Banco de la Nación confirmó el cronograma de pagos del Bono Escolaridad 2026: Fechas y beneficiados

Jin, V y Jimin conquistan Perú: Reniec confirma más de 1,800 peruanos con nombres BTS

Reniec revela que más de 1.800 peruanos llevan nombres inspirados en Jin, V y Jimin, los populares integrantes de BTS.

    Más de 1,800 peruanos llevan nombres inspirados en BTS, revela Reniec. | Composición Wapa
    La pasión por BTS en Perú va más allá de la música y los conciertos: también se refleja en los registros oficiales de nombres. Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), al menos 1.836 peruanos llevan nombres inspirados en los integrantes del grupo surcoreano. Esta cifra demuestra cómo el fenómeno K-pop ha dejado una huella cultural significativa entre las familias peruanas.

    DNI electrónico GRATIS: Reniec lanza lista de los 33 centros OFICIALES donde puedes hacerlo todo enero y febrero

    Los nombres peruanos inspirados en BTS

    La tendencia de poner nombres inspirados en BTS crece en Perú, especialmente entre padres y madres ARMY, integrando su fanatismo en la identidad familiar. Según Reniec, el nombre más común es “Jin”, con 1.233 personas registradas, demostrando cómo la admiración por el grupo surcoreano se convierte en un legado generacional.

    • Jin: 1.233 personas
    • V: 384 personas
    • Jimin: 133 personas
    • Suga: 45 personas
    • Jungkook: 40 personas
    • J-Hope: 1 persona
    Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: estos son los costos de entrada en San Miguel y Huachipa

    ¿Cuál es el significado de 'V'?

    El nombre artístico ‘V’ de BTS pertenece a Kim Taehyung y deriva de ‘victory’, simbolizando el triunfo junto a sus fans, los ARMY. Este término, siglas de Adorable Representative M.C. for Youth, identifica a los seguidores de la banda en redes, eventos, campañas y diversas actividades de la comunidad.

    Lugar y fechas del concierto de BTS en Lima

    BTS anunció dos fechas para su gira mundial en Lima, el 8 y 9 de octubre de 2026. Aunque aún no se ha definido el escenario, se especula que podría ser el Estadio Nacional o San Marcos, donde anteriormente se realizaron conciertos similares de K-pop, según antecedentes del grupo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    ;