El sismo presentó una profundidad de 44 kilómetros y fue percibido entre II y III en la misma localidad, según reportes preliminares del IGP.

Temblor en Perú hoy, viernes 16 de enero de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP | Wapa

Un sismo de magnitud 4.1 se registró la tarde de este viernes 16 de enero de 2026, a las 4:15 p. m., con epicentro ubicado a 21 kilómetros al oeste de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 44 kilómetros, con una latitud de -4.57 y longitud de -78.06, y fue percibido con una intensidad de II a III en Santa María de Nieva, según los reportes preliminares.

Diferencias entre la magnitud y la intensidad de un sismo

Cuando ocurre un movimiento telúrico, es común escuchar dos términos que suelen generar confusión: magnitud e intensidad. Aunque ambos se relacionan con los sismos, no significan lo mismo ni se miden de la misma forma. La magnitud hace referencia a la energía total liberada en el interior de la Tierra y que se transmite a través de ondas sísmicas, siendo un valor único para cada evento.

En cambio, la intensidad está vinculada a los efectos que ese sismo produce en la superficie. Este concepto evalúa el grado de daño en edificaciones, infraestructura y la percepción que tienen las personas durante el movimiento. A diferencia de la magnitud, la intensidad puede variar según la zona afectada, la distancia al epicentro y las condiciones del suelo, según Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP)

¿Qué elementos no pueden faltar en una mochila de emergencia ante desastres naturales?

Estar preparados puede marcar la diferencia cuando ocurre un desastre natural. Por ello, el Ministerio de Salud (Minsa) recomienda a la población contar con una mochila de emergencia enfocada en la atención básica de salud y supervivencia, la cual permita afrontar las primeras horas o días hasta recibir apoyo especializado.

Uno de los componentes esenciales es el botiquín de primeros auxilios. Este debe incluir insumos como vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, cremas tópicas, analgésicos y antibióticos. Además, es fundamental incorporar los medicamentos de uso regular, especialmente aquellos destinados a niños, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas dentro del hogar.

¿A qué números debo llamar en caso de emergencia?

