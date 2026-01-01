Perú cerró 2025 con 835 sismos y el IGP advierte que la energía acumulada no evita un gran terremoto. Esto explica el riesgo.

El 2025 fue el año donde se sintió más movimientos telúricos en todo el Perú. | Sergio Verde/La República.

El cierre de diciembre de 2025 dejó un dato que no pasó desapercibido para los especialistas ni para la ciudadanía: 54 movimientos telúricos en un solo mes y 835 sismos registrados en todo el año a nivel nacional. La cifra no solo supera los 798 eventos contabilizados en 2024, sino que refuerza una preocupación recurrente: la energía acumulada en el subsuelo peruano aún no se ha liberado por completo.

Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), recordó que esta frecuencia no es una anomalía, sino una característica propia del territorio. “El Perú es un país sísmico y que lo más extraño que pueda ocurrir es que no haya movimientos telúricos”, explicó, subrayando que regiones como Lima, Ica y Áncash enfrentan mayor riesgo por su cercanía a la franja costera.

Por qué el Perú registra tantos sismos

El sábado 27 de diciembre de 2025, un sismo de magnitud 6.0 remeció Chimbote y causó daños en viviendas, centros de salud y comercios. A este evento le siguieron otros seis movimientos en Lima y Áncash, con magnitudes entre 3.8 y 5.1, lo que intensificó la sensación de alarma entre la población.

Según Tavera, el origen de esta actividad constante está en el contacto permanente entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. “Las placas están frente a la zona costera. Por ello, el mayor número de sismos siempre ocurrirá allí, mientras que el menor número será en el interior del continente”, precisó.

A ello se suma la ubicación del Perú dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja geológica donde ocurre más del 80 % de los terremotos del planeta y se concentra la mayor actividad volcánica del mundo. En esta zona, la placa oceánica se introduce bajo la continental, generando fricción, deformaciones y acumulación progresiva de energía.

¿Los temblores frecuentes evitan un gran terremoto?

Una de las ideas más extendidas entre la población es que los sismos pequeños podrían “liberar presión” y reducir el riesgo de un evento mayor. Sin embargo, Tavera fue enfático al descartar esa creencia. “Los sismos de magnitud 4,0; 5,0 y 6,0 no liberan la energía suficiente para evitar un terremoto o evento sísmico de mayor magnitud”, advirtió.

Para graficarlo, explicó que la energía liberada aumenta de forma exponencial: si un sismo de 5,0 se toma como referencia, uno de 6,0 libera 30 veces más energía; uno de 7,0, unas 900 veces más; uno de 8,0, alrededor de 27.000 veces más; y uno de 9,0, hasta 810.000 veces más.

La magnitud, además, está directamente relacionada con el área de ruptura. El terremoto de Arequipa en 2001, de magnitud 8,4, provocó una ruptura de aproximadamente 350 kilómetros, mientras que el sismo de Pisco en 2007, de 7,9, alcanzó unos 270 kilómetros. En contraste, el evento de 6,0 en Chimbote tuvo una ruptura “de apenas centímetros”.

Energía acumulada y un escenario inevitable

El presidente del IGP recalcó que mientras las placas tectónicas continúen desplazándose, la acumulación de energía seguirá en aumento. “Mientras las placas tectónicas sigan desplazándose, siempre habrá energía acumulada”, señaló, explicando que los sismos pequeños son más frecuentes precisamente porque involucran áreas de ruptura reducidas.

Los grandes terremotos, en cambio, requieren décadas o incluso siglos para gestarse. Por ello, en un país con las características geológicas del Perú, un evento sísmico de gran magnitud no es una posibilidad remota, sino una realidad inevitable a largo plazo.