El testimonio de Fernanda Fuster, hermana mayor de Luciana Fuster, acerca de su diagnóstico de esclerosis múltiple no solo impactó a sus seguidores, sino que también generó una de las reacciones más conmovedoras vistas en redes sociales por parte de la reina de belleza peruana.

Luego de que Fernanda hiciera pública la enfermedad que enfrenta desde hace seis años, Luciana no tardó en pronunciarse y dedicarle un mensaje lleno de amor, admiración y promesas de apoyo incondicional, palabras que tocaron profundamente a miles de usuarios.

Hermana de Luciana Fuster revela diagnóstico

Fernanda sorprendió al mostrarse desde una cama de hospital, donde reveló que padece esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa que afecta el sistema nervioso central y que ha marcado su vida en los últimos años.

La joven decidió compartir su diagnóstico tras iniciar un nuevo tratamiento médico que le ha permitido aliviar algunos de los síntomas más severos, como el intenso dolor corporal, la fatiga extrema y las molestias constantes que, con el tiempo, pueden llegar a limitar la movilidad de quienes viven con esta condición.

Hermana de Luciana Fuster

La revelación no fue impulsiva. La modelo explicó que durante mucho tiempo optó por mantener su proceso en privado, concentrándose en sobrellevar física y emocionalmente una enfermedad que no tiene cura, pero sí opciones para mejorar la calidad de vida. Fue justamente la mejoría obtenida con su nueva medicación lo que la animó a contar su historia, no solo como una forma de liberación personal, sino también como un mensaje de esperanza para otras personas que atraviesan situaciones similares.

En su publicación, la influencer no solo describió cómo la esclerosis múltiple impactó en su rutina y en su cuerpo, sino que también expresó su agradecimiento a quienes han sido su mayor sostén. Entre ellos, resaltó especialmente a Luciana Fuster, a quien señaló como un pilar fundamental para no rendirse y seguir adelante incluso en los momentos más complejos.

Luciana Fuster dedica emotivo mensaje a su hermana mayor

Ese reconocimiento público no pasó inadvertido para Luciana. La ex Miss Grand International reaccionó casi de inmediato con un mensaje sincero. A través de los comentarios en el video donde Fernanda mostraba la aplicación de su nuevo medicamento, Luciana expresó abiertamente la admiración que siente por su hermana mayor.

“Eres la persona más fuerte que existe”, escribió Luciana, dando inicio a un mensaje que rápidamente se viralizó. Más allá de palabras de ánimo convencionales, la modelo destacó el ejemplo constante que Fernanda representa en su vida, incluso sin proponérselo. “Me enseñas todos los días a no rendirme, a no quejarme por cualquier cosa y a solo esforzarme cueste lo que cueste”, añadió, dejando en evidencia cómo la lucha silenciosa de su hermana se transformó en una lección diaria de resiliencia.

Luciana continuó resaltando cualidades humanas que, según ella, permanecen intactas pese a la carga física y emocional que implica convivir con una enfermedad crónica. “Te admiro tanto!!! Es increíble como a pesar de luchar todos los días contra esa enfermedad tan difícil, nunca has dejado de ser tan buena, noble y con un corazón enorme”, expresó, subrayando que la fortaleza de Fernanda no se mide solo en resistencia, sino también en su capacidad de seguir brindando amor a los demás.

