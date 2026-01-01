Las playas de Lima donde puedes disfrutar el verano junto a tu mascota

Las playas de Lima donde puedes disfrutar el verano junto a tu mascotaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El verano en Lima no solo marca el aumento de visitas a las playas, también evidencia un cambio en la forma en que las personas disfrutan su tiempo libre junto a sus mascotas. Cada vez más ciudadanos buscan espacios donde puedan compartir actividades al aire libre con sus perros, lo que ha impulsado la aparición de balnearios que permiten el ingreso de animales bajo normas específicas de convivencia.
Aunque no existe una regulación única a nivel nacional, algunos municipios han optado por habilitar zonas pet friendly, siempre condicionadas al comportamiento responsable de los dueños. El uso de correa, la limpieza de desechos y la supervisión constante son requisitos clave para mantener estos espacios abiertos.
Playas pet friendly cerca de Lima para visitar con tu perro
Estos son algunos de los balnearios donde los visitantes pueden acudir con sus mascotas, siempre respetando las reglas locales:
- Playa El Paraíso
Ubicada en el kilómetro 135 de la Panamericana Norte, esta playa se caracteriza por su ambiente tranquilo y aguas frías. Su extensa franja de arena y la cercanía a un humedal la convierten en una opción ideal para paseos largos con mascotas.
- Playa Los Yuyos
Con una amplia zona de arena y mar calmado, es una de las playas más concurridas de la Costa Verde. Suele recibir visitantes con perros, especialmente en horarios de menor afluencia.
- Playa Yaya
Situada entre los kilómetros 65 y 67 de la Panamericana Sur, destaca por su entorno natural y poco urbanizado. Es frecuentada por personas que buscan tranquilidad lejos del circuito tradicional.
- Playa San Pedro
Cercana al Santuario de Pachacámac, esta playa combina fácil acceso y gran afluencia en verano. Algunos sectores permiten la presencia de mascotas bajo control permanente.
- Playa Pulpos
Reconocida por sus olas y ambiente familiar, admite el ingreso de perros siempre que se cumplan las disposiciones del balneario y se priorice la seguridad de todos los visitantes.
- Playa La Ensenada
Ubicada a la altura del kilómetro 81 de la Panamericana Sur, es conocida por su gastronomía marina y ambiente relajado. Permite mascotas bajo supervisión estricta.
Antes de acudir, se recomienda verificar las normas vigentes de cada distrito, ya que estas autorizaciones pueden modificarse según la temporada o decisiones municipales.
Advertencias sanitarias sobre el ingreso de mascotas a playas
Pese a la popularidad de estos espacios, el Ministerio de Salud (Minsa) mantiene una postura preventiva. La entidad aconseja no ingresar con mascotas a playas ni piscinas públicas debido al riesgo de transmisión de enfermedades.
Según la autoridad sanitaria, la arena y el agua pueden contaminarse con bacterias, parásitos y hongos presentes en la orina o heces de los animales, lo que incrementa la probabilidad de infecciones, especialmente en niños y adultos mayores. También se advierte sobre la presencia de pulgas, garrapatas y ácaros que pueden afectar tanto a personas como a otros animales.
La convivencia responsable y el respeto por las recomendaciones sanitarias resultan clave para que estos espacios sigan siendo una opción viable durante el verano.