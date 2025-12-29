¿Te pueden descontar el sueldo? Conoce las 3 entidades autorizadas para embargos en 2026

Conoce qué entidades pueden embargar tu sueldo en Perú, cuánto pueden descontarte y cómo consultar tus deudas paso a paso.

Perú atraviesa un escenario financiero complejo marcado por el crecimiento de las deudas impagas. Un reciente informe de Equifax revela que los peruanos pertenecientes a la generación millennial concentran obligaciones vencidas que superan los S/ 10.000 millones, una cifra que evidencia el nivel de presión económica que enfrentan miles de trabajadores.

En este contexto, muchos ciudadanos desconocen que, cuando una deuda entra en proceso legal, existen entidades que pueden retener parte del sueldo mensual como mecanismo de cobro. Sin embargo, esta medida no es automática ni arbitraria: está regulada por ley y solo puede ejecutarse bajo condiciones específicas.

¿Quiénes están legalmente autorizados a embargar el sueldo?

En el Perú, solo tres tipos de instituciones pueden solicitar la retención de un porcentaje del salario, siempre que se cumpla el marco legal vigente:

Sunat:

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria tiene la facultad de retener hasta el 30% del sueldo neto cuando existen deudas tributarias o multas administrativas pendientes. Para ello, solicita formalmente al empleador que realice la deducción correspondiente hasta que la obligación sea cancelada.

Bancos:

Las entidades financieras pueden pedir el embargo del salario por deudas vinculadas a préstamos personales, tarjetas de crédito u otros productos bancarios. No obstante, esta retención solo procede con una orden judicial y debe respetar el porcentaje máximo permitido por ley.

AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones):

En casos relacionados con obligaciones previsionales, las AFP también están facultadas para solicitar el embargo del sueldo, siempre que exista una resolución judicial que respalde la medida y establezca sus condiciones.

¿Cómo se ejecuta legalmente un embargo de sueldo?

Para que una entidad pueda descontar parte del salario de un trabajador, el proceso debe cumplir estrictamente con los siguientes requisitos:

Orden judicial:

El embargo solo puede realizarse mediante una resolución emitida por un juez, luego de que se hayan agotado otras vías de cobro extrajudicial.

Notificación previa:

El trabajador debe ser informado con anticipación. La notificación incluye el monto adeudado, la resolución judicial y el porcentaje exacto que será descontado mensualmente.

Límite del embargo:

De acuerdo con el Código Procesal Civil, la retención no puede superar el 30% del ingreso neto. Además, la ley protege un monto inembargable equivalente a una Remuneración Mínima Vital (S/ 1.025).

¿Dónde consultar tus deudas y estado crediticio?

Para evitar sorpresas o tomar decisiones financieras a tiempo, estas son las principales plataformas donde puedes revisar tu situación:

Sunat: Permite verificar deudas tributarias y multas administrativas pendientes de pago.

Permite verificar deudas tributarias y multas administrativas pendientes de pago. Centrales de Riesgo: Brindan información detallada sobre deudas con bancos y entidades financieras.

Brindan información detallada sobre deudas con bancos y entidades financieras. SBS: Ofrece un servicio gratuito en línea para consultar tu historial crediticio y obligaciones registradas.