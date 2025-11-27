Wapa.pe
Perú en alerta: Revelan las 3 ciudades que podrían volverse imposibles de habitar por calor extremo

ES OFICIAL | Banco de la Nación BAJA su TASA DE PRÉSTAMO a 11,57%: Este es el plazo para solicitarlo

La campaña con la tasa promocional del Banco de la Nación está por finalizar. Únicamente podrán solicitarla los trabajadores del sector público y los pensionistas que sean clientes de la entidad.

    La nueva campaña con tasa promocional del Banco de la Nación pone a disposición el préstamo Multired de libre disponibilidad con una TCEA más reducida. En anteriores campañas la tasa era de 11,58%, pero ahora es menor. La nueva TCEA, disponible por tiempo limitado, puede ser desde 11,57% y solo estará vigente hasta el domingo 30 de noviembre.

    Sin embargo, esta tasa depende de ciertas condiciones. Solo puede ser solicitada por quienes ya son clientes del banco, es decir, trabajadores y pensionistas del sector público (previa evaluación crediticia y cumplimiento de requisitos generales). Además, la promoción aplica únicamente en situaciones específicas.

    LEE MÁS: ES OFICIAL | Doble pensión en diciembre para algunos jubilados de la ONP: Conoce quiénes accederán

    Por ejemplo, la Tasa de Costo Efectiva Anual (TCEA) de 11,57% se calcula tomando como base una TEA de 9.99% para un Préstamo MultiRed de S/15.000 a 60 meses, incluyendo el seguro de desgravamen mensual de 0,12%. Con ello, la cuota mensual sería de S/326.45, de acuerdo con la evaluación crediticia, y el desembolso se realiza de manera directa a la cuenta del BN.

    Préstamo del Banco de la Nación
    Préstamo del Banco de la Nación

    Cómo acceder a la tasa más baja

    El Banco de la Nación indicó que la T.C.E.A. de 11,57% se obtiene considerando una T.E.A. de 9,9% para un préstamo Multired de S/15 mil, a un plazo de 60 meses, con una cuota mensual de S/326,45.

    Asimismo, la cuota fue estimada “considerando el 24/11/2025 como fecha de desembolso, fecha de pago día 16 de cada mes, sin periodo de gracia, sin seguro de cuota protegida, sin endoso de póliza y con seguro de desgravamen tradicional contratado por Pacífico Seguros, prima de 0,12%/para clientes mayores de 84 años aplica prima de 1,33%”.

    La TCEA promocional tampoco se aplica para créditos con plazos superiores a 60 meses. Esta tasa puede ser otorgada a:

    • Clientes que solicitan un Préstamo Multired por primera vez.
    • Clientes que cancelaron su Préstamo Multired antes del inicio de la campaña (ya sea por pago anticipado o luego del vencimiento de su cronograma).
    • Clientes que pagaron su última cuota durante la vigencia de la campaña (si hicieron pagos anticipados parciales, no aplica la TEA promocional).
    • Clientes en condiciones de renovar su Préstamo Multired y que tengan menos de 12 cuotas pendientes según su cronograma (si hubo pagos anticipados parciales, tampoco acceden a la TEA promocional).

    Requisitos del préstamo

    Para quienes deseen acceder al préstamo Multired del Banco de la Nación, es imprescindible ser trabajador activo o pensionista del sector público “que por motivos de sus ingresos posean cuentas de ahorros” en la entidad.

    Además, deberán presentar:

    • Tarjeta Débito BN.
    • DNI original, o carné de extranjería (original y copia).
    • Original y copia (o formato virtual) de la última boleta de pago, con una antigüedad máxima de 4 meses.
    • Para trabajadores CAS cuyo ingreso laboral sea posterior al 10/03/2021, se exige acreditar una antigüedad mínima de 13 meses, presentando el contrato vigente o sus adendas originales o fedateadas. Para CAS contratados antes de esa fecha, este requisito no aplica.
    • Contar con calificación “Normal, No definida o No reportado” en la central de riesgos de la SBS.
    • No presentar inconvenientes de pago en el Banco de la Nación al momento de la renovación.

    Los usuarios que cumplan todos los requisitos pueden gestionar el préstamo en cualquier agencia o a través del Call Center del BN. “No requiere avales ni garantes para trabajadores nombrados y pensionistas. Es un préstamo rápido, seguro y con bajas tasas de interés, que lo hacen una opción muy atractiva en el mercado", señala el banco.

    Quienes deseen solicitarlo tienen disponible el enlace del banco. De igual manera, quienes busquen evaluación crediticia o más detalles pueden comunicarse con la asistente virtual Quina vía WhatsApp (966 216 942). También está disponible más información en la plataforma oficial del BN:

