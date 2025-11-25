Sedapar informó que habrá corte de agua en Arequipa del 24 al 29 de noviembre . Once distritos quedarán sin servicio durante seis días por trabajos de limpieza y desinfección de reservorios.

Sedapar anuncia corte de servicio en 11 distritos de Arequipa del 24 al 29 de noviembre. | Composición Wapa

¡Atención Arequipa! Sedapar anunció mediante un comunicado oficial que el servicio de agua potable será suspendido del 24 al 29 de noviembre, afectando a 11 distritos de la ciudad blanca. La medida responde a trabajos de mantenimiento y limpieza en los sistemas de distribución. En esta nota te contamos qué zonas se verán impactadas, los horarios programados y las recomendaciones para afrontar estos días sin servicio.

¿Qué regiones o distritos de Arequipa se verán afectados ante el corte de agua?

La entidad reveló que son 11 distritos en total los que se verán afectados tras el corte de agua durante los 6 días. Entre ellos se encuentran:

Cayma

Yanahuara

Cocachacra

La Curva

Sachaca

Socabaya

Matarani

Mollendo

Mejía

Punta de Bombón

El Arenal

Lunes 24 de noviembre: zonas y horarios de reposición

El 24 de noviembre, el distrito afectado será Punta de Bombón, donde el suministro de agua se interrumpirá desde las 6:00 a. m. por labores de limpieza y desinfección en los reservorios. El servicio se restablecerá de manera regular a partir de las 5:00 a. m. del martes 25 de noviembre de 2025.

Corte de agua en Punta Bombón.

Miércoles 26 de noviembre: áreas perjudicadas y horario de restablecimiento

Durante el 26 de noviembre, distritos como La Curva, Cocachacra, El Arenal, Mollendo, Mejía y Matarani no tendrán agua desde las 6:00 a. m., siendo su restablecimiento el jueves 27 de noviembre a las 5:00 a. m. Asimismo, Sedapar reveló que los distritos Matarani y Mollendo tendrán otro corte de agua por tres días más; este será desde el 26 al 29 de noviembre.

Corte de agua en La Curva.

Corte de agua en Cocachacra.

Corte de agua en El Arenal.

Corte de agua en Mejía.



Corte de agua en Mollendo.

Corte de agua en Matarani.

Jueves 27 de noviembre: zonas y horarios de restablecimiento

Este jueves 27 de noviembre, el distrito de Socabaya será afectado tras la suspensión del servicio desde las 8:00 a. m. hasta las 7:00 p. m., donde el agua volverá nuevamente.

Corte de agua en Socabaya.