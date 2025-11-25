Wapa.pe
Confirman feriado largo en diciembre con 4 días de descanso seguidos para cerrar el 2025 en Perú

¡ALERTA MÁXIMA! Corte masivo de agua del 24 al 29 de noviembre: más de 11 distritos de esta región resultarán afectados

Sedapar informó que habrá corte de agua en Arequipa del 24 al 29 de noviembre. Once distritos quedarán sin servicio durante seis días por trabajos de limpieza y desinfección de reservorios.

    Sedapar anuncia corte de servicio en 11 distritos de Arequipa del 24 al 29 de noviembre. | Composición Wapa
    Sedapar anuncia corte de servicio en 11 distritos de Arequipa del 24 al 29 de noviembre. | Composición Wapa
    ¡ALERTA MÁXIMA! Corte masivo de agua del 24 al 29 de noviembre: más de 11 distritos de esta región resultarán afectados

    ¡Atención Arequipa! Sedapar anunció mediante un comunicado oficial que el servicio de agua potable será suspendido del 24 al 29 de noviembre, afectando a 11 distritos de la ciudad blanca. La medida responde a trabajos de mantenimiento y limpieza en los sistemas de distribución. En esta nota te contamos qué zonas se verán impactadas, los horarios programados y las recomendaciones para afrontar estos días sin servicio.

    LEER MÁS: LINK OFICIAL | Elige tu local de votación HOY: cambia AQUÍ tu sede para las Elecciones 2026

    ¿Qué regiones o distritos de Arequipa se verán afectados ante el corte de agua?

    La entidad reveló que son 11 distritos en total los que se verán afectados tras el corte de agua durante los 6 días. Entre ellos se encuentran:

    • Cayma
    • Yanahuara
    • Cocachacra
    • La Curva
    • Sachaca
    • Socabaya
    • Matarani
    • Mollendo
    • Mejía
    • Punta de Bombón
    • El Arenal
    TAMBIÉN LEER: ES OFICIAL | Minedu CONFIRMA el FIN de las clases escolares 2025 para esta fecha: ¿Antes de lo que imaginas?

    Lunes 24 de noviembre: zonas y horarios de reposición

    El 24 de noviembre, el distrito afectado será Punta de Bombón, donde el suministro de agua se interrumpirá desde las 6:00 a. m. por labores de limpieza y desinfección en los reservorios. El servicio se restablecerá de manera regular a partir de las 5:00 a. m. del martes 25 de noviembre de 2025.

    Corte de agua en Punta Bombón.
    Corte de agua en Punta Bombón.

    Miércoles 26 de noviembre: áreas perjudicadas y horario de restablecimiento

    Durante el 26 de noviembre, distritos como La Curva, Cocachacra, El Arenal, Mollendo, Mejía y Matarani no tendrán agua desde las 6:00 a. m., siendo su restablecimiento el jueves 27 de noviembre a las 5:00 a. m. Asimismo, Sedapar reveló que los distritos Matarani y Mollendo tendrán otro corte de agua por tres días más; este será desde el 26 al 29 de noviembre.

    Corte de agua en La Curva.
    Corte de agua en La Curva.
    Corte de agua en Cocachacra.
    Corte de agua en Cocachacra.
    Corte de agua en El Arenal.
    Corte de agua en El Arenal.
    Corte de agua en Mejía.
    Corte de agua en Mejía.
    Corte de agua en Mollendo.
    Corte de agua en Mollendo.
    Corte de agua en Matarani.
    Corte de agua en Matarani.

    Jueves 27 de noviembre: zonas y horarios de restablecimiento

    Este jueves 27 de noviembre, el distrito de Socabaya será afectado tras la suspensión del servicio desde las 8:00 a. m. hasta las 7:00 p. m., donde el agua volverá nuevamente.

    Corte de agua en Socabaya.
    Corte de agua en Socabaya.
    Corte en Cayma, Yanahuara, Arequipa y Sachaca.
    Corte en Cayma, Yanahuara, Arequipa y Sachaca.

    ¡ALERTA MÁXIMA! Corte masivo de agua del 24 al 29 de noviembre: más de 11 distritos de esta región resultarán afectados
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

