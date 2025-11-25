¡ALERTA MÁXIMA! Corte masivo de agua del 24 al 29 de noviembre: más de 11 distritos de esta región resultarán afectadosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Atención Arequipa! Sedapar anunció mediante un comunicado oficial que el servicio de agua potable será suspendido del 24 al 29 de noviembre, afectando a 11 distritos de la ciudad blanca. La medida responde a trabajos de mantenimiento y limpieza en los sistemas de distribución. En esta nota te contamos qué zonas se verán impactadas, los horarios programados y las recomendaciones para afrontar estos días sin servicio.
¿Qué regiones o distritos de Arequipa se verán afectados ante el corte de agua?
La entidad reveló que son 11 distritos en total los que se verán afectados tras el corte de agua durante los 6 días. Entre ellos se encuentran:
- Cayma
- Yanahuara
- Cocachacra
- La Curva
- Sachaca
- Socabaya
- Matarani
- Mollendo
- Mejía
- Punta de Bombón
- El Arenal
Lunes 24 de noviembre: zonas y horarios de reposición
El 24 de noviembre, el distrito afectado será Punta de Bombón, donde el suministro de agua se interrumpirá desde las 6:00 a. m. por labores de limpieza y desinfección en los reservorios. El servicio se restablecerá de manera regular a partir de las 5:00 a. m. del martes 25 de noviembre de 2025.
Miércoles 26 de noviembre: áreas perjudicadas y horario de restablecimiento
Durante el 26 de noviembre, distritos como La Curva, Cocachacra, El Arenal, Mollendo, Mejía y Matarani no tendrán agua desde las 6:00 a. m., siendo su restablecimiento el jueves 27 de noviembre a las 5:00 a. m. Asimismo, Sedapar reveló que los distritos Matarani y Mollendo tendrán otro corte de agua por tres días más; este será desde el 26 al 29 de noviembre.
Jueves 27 de noviembre: zonas y horarios de restablecimiento
Este jueves 27 de noviembre, el distrito de Socabaya será afectado tras la suspensión del servicio desde las 8:00 a. m. hasta las 7:00 p. m., donde el agua volverá nuevamente.