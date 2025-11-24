¿Confirman feriado largo este jueves 27 y viernes 28 de noviembre a nivel nacional? Esto señala El Peruano

¿Confirman feriado largo este jueves 27 y viernes 28 de noviembre a nivel nacional? Esto señala El PeruanoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Atención, ciudadanos! Noviembre suma un nuevo día no laborable que solo aplicará para un grupo específico de la población, generando dudas entre los ciudadanos sobre la posibilidad de un feriado largo hasta el viernes 28. Esta situación ha despertado interés por conocer quiénes serán los beneficiados y cómo podría afectar la rutina laboral y educativa. En esta nota te contamos todos los detalles al respecto.
¿Feriado largo este jueves 27 y viernes 28 de noviembre?
Según información de El Peruano, este jueves 27 de noviembre ha sido declarado día no laborable únicamente para la región Pasco, permitiendo que los trabajadores del sector público de dicha zona puedan descansar en esa fecha.
En cuanto al viernes 28 de noviembre, no existe confirmación de que sea considerado día libre, por lo que las actividades en la región se llevarán a cabo con total normalidad.
TAMBIÉN LEER: ALERTA CONSUMIDOR | Clausuran reconocido supermercado en Lima por poner en riesgo la vida y salud de clientes
¿Cuál es la lista de feriados 2025 en Perú
- 1 de enero (miércoles): Año Nuevo
- 17 de abril (jueves): Jueves Santo
- 18 de abril (viernes): Viernes Santo
- 1 de mayo (jueves): Día del Trabajo
- 7 de junio (sábado): Batalla de Arica y Día de la Bandera
- 29 de junio (domingo): San Pedro y San Pablo
- 23 de julio (miércoles): Día de la Fuerza Aérea del Perú
- 28 de julio (lunes): Fiestas Patrias
- 29 de julio (martes): Fiestas Patrias
- 6 de agosto (miércoles): Batalla de Junín
- 30 de agosto (sábado): Santa Rosa de Lima
- 8 de octubre (miércoles): Combate de Angamos
- 1 de noviembre (sábado): Día de Todos los Santos
- 8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción
- 9 de diciembre (martes): Batalla de Ayacucho
- 25 de diciembre (jueves): Navidad