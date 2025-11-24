Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¿Habrá paro de transportistas de 48 horas este lunes 24 de noviembre? Este es el acuerdo de los gremios

¿Confirman feriado largo este jueves 27 y viernes 28 de noviembre a nivel nacional? Esto señala El Peruano

Perú tendrá un nuevo día no laborable este jueves 27 de noviembre y muchos se preguntan si esto dará paso a un feriado largo. Aquí lo que debes saber.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Confirman feriado largo este jueves 27 y viernes 28 de noviembre a nivel nacional? Esto señala El Peruano
    ¿Confirman feriado largo este jueves 27 y viernes 28 de noviembre a nivel nacional? Esto señala El Peruano | Composición Wapa
    ¿Confirman feriado largo este jueves 27 y viernes 28 de noviembre a nivel nacional? Esto señala El Peruano

    ¡Atención, ciudadanos! Noviembre suma un nuevo día no laborable que solo aplicará para un grupo específico de la población, generando dudas entre los ciudadanos sobre la posibilidad de un feriado largo hasta el viernes 28. Esta situación ha despertado interés por conocer quiénes serán los beneficiados y cómo podría afectar la rutina laboral y educativa. En esta nota te contamos todos los detalles al respecto.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Elecciones 2026: Consulta AQUÍ tu local de votación con el link oficial de la ONPE

    ¿Feriado largo este jueves 27 y viernes 28 de noviembre?

    Según información de El Peruano, este jueves 27 de noviembre ha sido declarado día no laborable únicamente para la región Pasco, permitiendo que los trabajadores del sector público de dicha zona puedan descansar en esa fecha.

    En cuanto al viernes 28 de noviembre, no existe confirmación de que sea considerado día libre, por lo que las actividades en la región se llevarán a cabo con total normalidad.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: ALERTA CONSUMIDOR | Clausuran reconocido supermercado en Lima por poner en riesgo la vida y salud de clientes

    ¿Cuál es la lista de feriados 2025 en Perú

    • 1 de enero (miércoles): Año Nuevo
    • 17 de abril (jueves): Jueves Santo
    • 18 de abril (viernes): Viernes Santo
    • 1 de mayo (jueves): Día del Trabajo
    • 7 de junio (sábado): Batalla de Arica y Día de la Bandera
    • 29 de junio (domingo): San Pedro y San Pablo
    • 23 de julio (miércoles): Día de la Fuerza Aérea del Perú
    • 28 de julio (lunes): Fiestas Patrias
    • 29 de julio (martes): Fiestas Patrias
    • 6 de agosto (miércoles): Batalla de Junín
    • 30 de agosto (sábado): Santa Rosa de Lima
    • 8 de octubre (miércoles): Combate de Angamos
    • 1 de noviembre (sábado): Día de Todos los Santos
    • 8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción
    • 9 de diciembre (martes): Batalla de Ayacucho
    • 25 de diciembre (jueves): Navidad
    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Confirman feriado largo este jueves 27 y viernes 28 de noviembre a nivel nacional? Esto señala El Peruano
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Sedapal ANUNCIA CORTE MASIVO DE AGUA para este lunes 24 de noviembre: consulta AQUÍ si tu zona será afectada

    ES OFICIAL | Confirman feriado largo en diciembre con 4 días de descanso seguidos para cerrar el 2025 en Perú

    Elecciones 2026: Consulta AQUÍ tu local de votación con el link oficial de la ONPE

    Préstamo del Banco de la Nación con tasa de 11,57%: ¿Cuánto pagarás si solicitas S/15 mil?

    ES OFICIAL | Deudas en Perú prescriben a los 10 años según el Código Civil peruano, pero aún debes hacer un trámite

    Lo más vistos en Ocio

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    ¿Cómo construir un buen historial crediticio y mejorar tu perfil financiero?

    Atención Perú: MINSA revela alerta amarilla en hospitales durante dos semanas

    ONPE lanza GRAN convocatoria con sueldos de hasta S/2000 para estudiantes y egresados

    DNI electrónico GRATIS durante noviembre 2025: conoce fechas, lugares y quiénes aplican

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Floreria Mary Luna

    Box de 12 Rosas + Corona + Pines brillantes + Dedicatoria prediseñada con opción a delivery

    PRECIO

    S/ 95.00
    Comprar

    Wine Spa

    Limpieza facial : Exfoliación facial + Punta de Diamante + Masaje facial y Más

    PRECIO

    S/ 34.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;