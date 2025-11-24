Perú tendrá un nuevo día no laborable este jueves 27 de noviembre y muchos se preguntan si esto dará paso a un feriado largo. Aquí lo que debes saber.

¿Confirman feriado largo este jueves 27 y viernes 28 de noviembre a nivel nacional? Esto señala El Peruano | Composición Wapa

¿Confirman feriado largo este jueves 27 y viernes 28 de noviembre a nivel nacional? Esto señala El Peruano | Composición Wapa

¡Atención, ciudadanos! Noviembre suma un nuevo día no laborable que solo aplicará para un grupo específico de la población, generando dudas entre los ciudadanos sobre la posibilidad de un feriado largo hasta el viernes 28. Esta situación ha despertado interés por conocer quiénes serán los beneficiados y cómo podría afectar la rutina laboral y educativa. En esta nota te contamos todos los detalles al respecto.

¿Feriado largo este jueves 27 y viernes 28 de noviembre?

Según información de El Peruano, este jueves 27 de noviembre ha sido declarado día no laborable únicamente para la región Pasco, permitiendo que los trabajadores del sector público de dicha zona puedan descansar en esa fecha.

En cuanto al viernes 28 de noviembre, no existe confirmación de que sea considerado día libre, por lo que las actividades en la región se llevarán a cabo con total normalidad.

¿Cuál es la lista de feriados 2025 en Perú