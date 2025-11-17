Shows y eventos gratis para disfrutar de una Navidad única con la familia: Aquí el calendario

Personajes navideños , música en vivo, concursos y novedades forman parte de los centros comerciales de todo el Perú, con actividades para todas las edades.

En la antesala de la Navidad, los centros comerciales más concurridos del país renuevan su propuesta con una agenda cargada de entretenimiento. Cada año, estos espacios se transforman en escenarios donde desfilan personajes emblemáticos, shows temáticos y experiencias diseñadas para cautivar tanto a niños como a adultos. Entre las novedades figuran presentaciones musicales, concursos familiares, talleres creativos y recorridos inmersivos que combinan tecnología, arte y fantasía.

Además de las actividades presenciales, los malls han incorporado recursos digitales para ampliar la experiencia festiva. Desde saludos personalizados de Papá Noel gestionados por chatbots, hasta zonas interactivas en redes sociales, la campaña busca conectar con el público en múltiples formatos. La apuesta apunta a reforzar el espíritu navideño, dinamizar el comercio y ofrecer espacios donde tradición e innovación conviven como parte esencial del calendario.

Navidad: programación especial en centros comerciales del Perú

Para la temporada 2025, diversos centros comerciales y plazas del país se suman a la iniciativa “Una Navidad única con el escuadrón mágico”, una propuesta que recorrerá distintas ciudades entre el 15 de noviembre y el 6 de diciembre.

Papá Noel, Rodolfo el Reno, Elfa Shopper, Elfofoodie y Capi Navideño lideran esta experiencia llena de música, magia y actividades interactivas. Su misión: reunir a las familias peruanas alrededor de espectáculos, tradiciones y momentos especiales que buscan devolver a la Navidad ese toque de ilusión que encanta año tras año.

A continunación, te compartimos una serie de eventos y shows que se realizarán durante esta temporada: