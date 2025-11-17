Wapa.pe
Shows y eventos gratis para disfrutar de una Navidad única con la familia: Aquí el calendario

Personajes navideños, música en vivo, concursos y novedades forman parte de los centros comerciales de todo el Perú, con actividades para todas las edades.

    En la antesala de la Navidad, los centros comerciales más concurridos del país renuevan su propuesta con una agenda cargada de entretenimiento. Cada año, estos espacios se transforman en escenarios donde desfilan personajes emblemáticos, shows temáticos y experiencias diseñadas para cautivar tanto a niños como a adultos. Entre las novedades figuran presentaciones musicales, concursos familiares, talleres creativos y recorridos inmersivos que combinan tecnología, arte y fantasía.

    Además de las actividades presenciales, los malls han incorporado recursos digitales para ampliar la experiencia festiva. Desde saludos personalizados de Papá Noel gestionados por chatbots, hasta zonas interactivas en redes sociales, la campaña busca conectar con el público en múltiples formatos. La apuesta apunta a reforzar el espíritu navideño, dinamizar el comercio y ofrecer espacios donde tradición e innovación conviven como parte esencial del calendario.

    Navidad: programación especial en centros comerciales del Perú

    Para la temporada 2025, diversos centros comerciales y plazas del país se suman a la iniciativa “Una Navidad única con el escuadrón mágico”, una propuesta que recorrerá distintas ciudades entre el 15 de noviembre y el 6 de diciembre.

    Papá Noel, Rodolfo el Reno, Elfa Shopper, Elfofoodie y Capi Navideño lideran esta experiencia llena de música, magia y actividades interactivas. Su misión: reunir a las familias peruanas alrededor de espectáculos, tradiciones y momentos especiales que buscan devolver a la Navidad ese toque de ilusión que encanta año tras año.

    A continunación, te compartimos una serie de eventos y shows que se realizarán durante esta temporada:

    • OutletArauco Faucett (sábado 22 de noviembre a las 5:30 p. m.): Se presentará un espectáculo de luces, coreografías y concursos con “Capi Navideño” y Elfofoodie. Habrá múltiples actividades para niños y espacios para divertidas fotos familiares.
    • Parque Chincha: (sábado 22 de noviembre a las 6:00 p. m.): Se ofrecerá el show especial de Barnilyn, con juegos, dinámicas y coreografías para crear ambiente de espíritu y magia navideña.
    • Larcomar (sábado 22 de noviembre a las 7 p. m.): Se realizará el espectáculo “La estrella que nació del mar”, creando una experiencia musical mágica para niños.
    • MegaPlaza Independencia (domingo 23 de noviembre a las 4 p.m.): Se contará con la actuación de Brenda Carvalho, un sorteo de premios y la participación de Sinfonía por el Perú, interpretando clásicos navideños.
    • OutletArauco Lurín (domingo 23 de noviembre a las 5:30 p.m.): Se organizará un show interactivo, zonas temáticas para cartas y fotos, y la foto oficial con Papá Noel para las familias.
    • Parque Huaral (domingo 23 de noviembre a las 6 p.m.): Se desarrollará un espectáculo navideño con Papá Noel y el show musical de Leonard León.
    • Parque Jaén (domingo 23 de noviembre a las 6 p.m.): Se realizará una velada especial con “El Grinch”, dinámicas y actividades para toda la familia.
    • Minka (viernes 28 de noviembre a las 6 p.m.): Se celebrará el “Show de Navidad” con Papá Noel, personajes festivos y presentaciones de Erick Elera y Cielo Torres
    • MegaPlaza Chorrillos (sábado 29 de noviembre a las 5 p.m.): Se ofrecerán bailes y juegos a cargo del elenco “Sueña y desea”, junto con la visita de Papá Noel para tomarse fotos.
    • MegaPlaza Villa El Salvador I (sábado 29 de noviembre a las 5 p.m.): Se disfrutará el show de Susan León y su elenco, con bailes, juegos y sorpresas temáticas.
    • Parque La Molina (sábado 29 de noviembre a las 7 p.m.): Se realizará una velada con la conductora Gachi y Papá Noel, en un ambiente musical e interactivo.
    • MegaPlaza Villa El Salvador II (domingo 30 de noviembre a las 5 p.m.): Se desarrollará un show navideño con Susan León y Papá Noel, con color y espíritu festivo.
    • MegaPlaza Ica (sábado 6 de diciembre a las 6 p.m.): Se ofrecerá el show de Maricarmen Marín, llenando de música y diversión el cierre de esta ruta mágica.
    • Plaza Norte (Indepencia): Los ‘Capidudendes’ alegrarán las tardes de todos los días desde 4:30 hasta las 20:30 horas.
    Shows y eventos gratis para disfrutar de una Navidad única con la familia: Aquí el calendario
