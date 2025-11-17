Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Sedapal CONFIRMA CORTE DE AGUA el lunes 17 de noviembre por más de 10 horas: lista de distritos afectados

Sedapal confirma CORTE MASIVO DE AGUA el martes 18 de noviembre: horarios y todos los distritos afectados

Sedapal aconseja a los usuarios almacenar agua antes del corte para asegurar su disponibilidad durante la interrupción del servicio.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Sedapal confirma CORTE MASIVO DE AGUA el martes 18 de noviembre: horarios y todos los distritos afectados
    Sedapal anuncia corte de agua el martes 18 de noviembre: conoce aquí horarios y zonas afectadas. | Composición Wapa
    Sedapal confirma CORTE MASIVO DE AGUA el martes 18 de noviembre: horarios y todos los distritos afectados

    Sedapal anunció una nueva suspensión del suministro de agua potable que afectará diversas zonas de Lima Metropolitana mañana, martes 18 de noviembre, según el cronograma oficial de la empresa estatal. La medida impactará sectores de al menos cuatro distritos, como parte de trabajos de mantenimiento preventivo en la red de abastecimiento.

    El corte se realizará en distintos horarios y con diferentes duraciones, afectando principalmente áreas residenciales y urbanizaciones. La interrupción responde a labores de empalme de tuberías y limpieza de reservorios, según informó la compañía.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Elecciones 2026: desde esta fecha de noviembre podrás elegir tu local de votación sin problemas

    Barranco

    Barranco está entre los distritos que sufrirán la suspensión de agua. Sedapal indicó que esta medida se debe a trabajos de empalme de tuberías.

    Las zonas afectadas comprenden la Urb. La Viñita, dentro del cuadrante formado por Jr. Rosendo Vidaurre, Jr. Enrique Barrón, Av. El Sol y Estete. El corte iniciará el martes 18 de noviembre a las 12:00 m. y se extenderá hasta las 11:00 p. m.

    Para emergencias o consultas, los usuarios pueden comunicarse con la línea de Aquafono.

    San Miguel

    En San Miguel, Sedapal ha programado la interrupción por trabajos de empalme de tuberías, afectando principalmente la Urb. Maranga 2da etapa. Entre las avenidas más afectadas están Av. Andrés Rázuri, Av. Los Patriotas, Av. La Marina, Av. Rafael Escardó y Jr. Diego de Almagro.

    Los cortes comenzarán a las 9:00 a. m. del martes 18 de noviembre y se espera que el suministro se restablezca a las 11:00 p. m. Este corte corresponde al sector 45 dentro del plan de distribución de la empresa.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Reniec revela la edad exacta para tramitar tu DNI sin necesidad de llevar la fotografía impresa

    Lurín

    En Lurín, la suspensión de agua se realizará con motivo de limpieza de reservorios operativos. Sedapal precisó que el corte afectará múltiples asentamientos humanos y urbanizaciones de los sectores 464, 465, 466, 468, 469 y 470.

    Las zonas incluidas son: AH. Guadalupe Silvay, AH. César Vallejo, Urb. La Virreyna, Lurín Pueblo, Urb. Ciudad Morales Irarrazábal, AH. Nuevo Lurín Mz. C, Bz. Oscar, El Barco, Asoc. Jahuay, Asoc. Soluciones, Las Velas y La Estancia, entre otras. La interrupción iniciará a las 8:00 a. m. y finalizará a las 8:00 p. m. del martes 18 de noviembre.

    Chorrillos

    Chorrillos tendrá uno de los cortes más extensos programados por Sedapal, motivado por la limpieza de reservorios locales.

    Se afectarán dos grupos de áreas dentro del sector 97. El primero incluye: AH. San Genaro, AH. San Genaro II Etapa, AH. Señor de los Milagros, AH. Villa del Mar, AH. Virgen del Morro Solar, Asoc. Asociación San Pedro, Cooperativa Viña Alta y Urb. Los Sauces. Este corte será de 5:00 a. m. a 9:00 p. m.

    Paralelamente, habrá otra suspensión en el mismo sector destinada a otras zonas del distrito: AH. Colinas de Villa, AH. Alicia de Valdivia, AH. Héroes del Pacífico, AH. Filadelfia, La Mas. Lomas de Caledonia, AH. Luis Felipe de las Casas, AH. Nueva Caledonia, AH. Nueva Caledonia II y AH. Nueva Granada, también el martes 18 de noviembre.

    SOBRE EL AUTOR:
    Sedapal confirma CORTE MASIVO DE AGUA el martes 18 de noviembre: horarios y todos los distritos afectados
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Perú en alerta naranja desde este 18: Senamhi advierte fenómeno peligroso en Lima y 11 regiones

    Feriado largo en Perú: En esta fecha se suspenderán las clases por los 4 días de descanso seguido

    ¿Nuevo PARO de 48 horas en Lima y Callao? Gremio de transportistas lanza ULTIMÁTUM al gobierno

    ¡ES OFICIAL! Minedu anuncia vacaciones escolares a nivel nacional para fin de año 2025

    DNI electrónico GRATIS durante noviembre 2025: conoce fechas, lugares y quiénes aplican

    Lo más vistos en Ocio

    Murió la Ley de Alquileres: inquilinos podrán quedarse para siempre si cumplen con este requisito

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Arete

    Miraflores: Collar corazones entrelazados , bañado en oro de 18 kl.

    PRECIO

    S/ 59.00
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;