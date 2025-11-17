Sedapal aconseja a los usuarios almacenar agua antes del corte para asegurar su disponibilidad durante la interrupción del servicio.

Sedapal anunció una nueva suspensión del suministro de agua potable que afectará diversas zonas de Lima Metropolitana mañana, martes 18 de noviembre, según el cronograma oficial de la empresa estatal. La medida impactará sectores de al menos cuatro distritos, como parte de trabajos de mantenimiento preventivo en la red de abastecimiento.

El corte se realizará en distintos horarios y con diferentes duraciones, afectando principalmente áreas residenciales y urbanizaciones. La interrupción responde a labores de empalme de tuberías y limpieza de reservorios, según informó la compañía.

Barranco

Barranco está entre los distritos que sufrirán la suspensión de agua. Sedapal indicó que esta medida se debe a trabajos de empalme de tuberías.

Las zonas afectadas comprenden la Urb. La Viñita, dentro del cuadrante formado por Jr. Rosendo Vidaurre, Jr. Enrique Barrón, Av. El Sol y Estete. El corte iniciará el martes 18 de noviembre a las 12:00 m. y se extenderá hasta las 11:00 p. m.

Para emergencias o consultas, los usuarios pueden comunicarse con la línea de Aquafono.

San Miguel

En San Miguel, Sedapal ha programado la interrupción por trabajos de empalme de tuberías, afectando principalmente la Urb. Maranga 2da etapa. Entre las avenidas más afectadas están Av. Andrés Rázuri, Av. Los Patriotas, Av. La Marina, Av. Rafael Escardó y Jr. Diego de Almagro.

Los cortes comenzarán a las 9:00 a. m. del martes 18 de noviembre y se espera que el suministro se restablezca a las 11:00 p. m. Este corte corresponde al sector 45 dentro del plan de distribución de la empresa.

Lurín

En Lurín, la suspensión de agua se realizará con motivo de limpieza de reservorios operativos. Sedapal precisó que el corte afectará múltiples asentamientos humanos y urbanizaciones de los sectores 464, 465, 466, 468, 469 y 470.

Las zonas incluidas son: AH. Guadalupe Silvay, AH. César Vallejo, Urb. La Virreyna, Lurín Pueblo, Urb. Ciudad Morales Irarrazábal, AH. Nuevo Lurín Mz. C, Bz. Oscar, El Barco, Asoc. Jahuay, Asoc. Soluciones, Las Velas y La Estancia, entre otras. La interrupción iniciará a las 8:00 a. m. y finalizará a las 8:00 p. m. del martes 18 de noviembre.

Chorrillos

Chorrillos tendrá uno de los cortes más extensos programados por Sedapal, motivado por la limpieza de reservorios locales.

Se afectarán dos grupos de áreas dentro del sector 97. El primero incluye: AH. San Genaro, AH. San Genaro II Etapa, AH. Señor de los Milagros, AH. Villa del Mar, AH. Virgen del Morro Solar, Asoc. Asociación San Pedro, Cooperativa Viña Alta y Urb. Los Sauces. Este corte será de 5:00 a. m. a 9:00 p. m.