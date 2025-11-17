Sedapal confirma CORTE MASIVO DE AGUA el martes 18 de noviembre: horarios y todos los distritos afectadosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Sedapal anunció una nueva suspensión del suministro de agua potable que afectará diversas zonas de Lima Metropolitana mañana, martes 18 de noviembre, según el cronograma oficial de la empresa estatal. La medida impactará sectores de al menos cuatro distritos, como parte de trabajos de mantenimiento preventivo en la red de abastecimiento.
El corte se realizará en distintos horarios y con diferentes duraciones, afectando principalmente áreas residenciales y urbanizaciones. La interrupción responde a labores de empalme de tuberías y limpieza de reservorios, según informó la compañía.
Barranco
Barranco está entre los distritos que sufrirán la suspensión de agua. Sedapal indicó que esta medida se debe a trabajos de empalme de tuberías.
Las zonas afectadas comprenden la Urb. La Viñita, dentro del cuadrante formado por Jr. Rosendo Vidaurre, Jr. Enrique Barrón, Av. El Sol y Estete. El corte iniciará el martes 18 de noviembre a las 12:00 m. y se extenderá hasta las 11:00 p. m.
San Miguel
En San Miguel, Sedapal ha programado la interrupción por trabajos de empalme de tuberías, afectando principalmente la Urb. Maranga 2da etapa. Entre las avenidas más afectadas están Av. Andrés Rázuri, Av. Los Patriotas, Av. La Marina, Av. Rafael Escardó y Jr. Diego de Almagro.
Los cortes comenzarán a las 9:00 a. m. del martes 18 de noviembre y se espera que el suministro se restablezca a las 11:00 p. m. Este corte corresponde al sector 45 dentro del plan de distribución de la empresa.
Lurín
En Lurín, la suspensión de agua se realizará con motivo de limpieza de reservorios operativos. Sedapal precisó que el corte afectará múltiples asentamientos humanos y urbanizaciones de los sectores 464, 465, 466, 468, 469 y 470.
Las zonas incluidas son: AH. Guadalupe Silvay, AH. César Vallejo, Urb. La Virreyna, Lurín Pueblo, Urb. Ciudad Morales Irarrazábal, AH. Nuevo Lurín Mz. C, Bz. Oscar, El Barco, Asoc. Jahuay, Asoc. Soluciones, Las Velas y La Estancia, entre otras. La interrupción iniciará a las 8:00 a. m. y finalizará a las 8:00 p. m. del martes 18 de noviembre.
Chorrillos
Chorrillos tendrá uno de los cortes más extensos programados por Sedapal, motivado por la limpieza de reservorios locales.
Se afectarán dos grupos de áreas dentro del sector 97. El primero incluye: AH. San Genaro, AH. San Genaro II Etapa, AH. Señor de los Milagros, AH. Villa del Mar, AH. Virgen del Morro Solar, Asoc. Asociación San Pedro, Cooperativa Viña Alta y Urb. Los Sauces. Este corte será de 5:00 a. m. a 9:00 p. m.
Paralelamente, habrá otra suspensión en el mismo sector destinada a otras zonas del distrito: AH. Colinas de Villa, AH. Alicia de Valdivia, AH. Héroes del Pacífico, AH. Filadelfia, La Mas. Lomas de Caledonia, AH. Luis Felipe de las Casas, AH. Nueva Caledonia, AH. Nueva Caledonia II y AH. Nueva Granada, también el martes 18 de noviembre.