ES OFICIAL | Sedapal anuncia MASIVO corte de agua para este VIERNES 14 de noviembre hasta por 10 horas

El viernes 14 de noviembre, Sedapal suspenderá el servicio de agua potable en varios distritos de Lima Metropolitana por trabajos de mantenimiento en la red de abastecimiento.

    El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este viernes 14 de noviembre se suspenderá temporalmente el servicio de agua potable en distintos sectores de Lima Metropolitana. La medida afectará a cinco distritos y forma parte de los trabajos de mantenimiento en la red de abastecimiento. Revisa si tu zona está incluida en la lista y toma las previsiones necesarias para no quedarte sin agua durante el corte.

    Distritos que se verán afectados por el corte de agua

    Sedapal anunció un nuevo corte programado de agua potable que afectará a varios distritos de Lima este viernes 14 de noviembre. La medida responde a trabajos técnicos como limpieza de reservorios y empalmes en redes principales, necesarios para garantizar la calidad y continuidad del servicio.

    La empresa estatal informó que sus cuadrillas trabajan “con rapidez y cuidado” para restablecer el suministro en los horarios previstos. A continuación, revisa si tu zona figura entre las áreas afectadas y los motivos del corte:

    • Santiago de Surco (Sector 299)

    Horario: de 5 a.m. a 9 p.m.

    Zonas: Urb. Las Laderas, Urb. Valle Hermoso Oeste, Urb. Las Casuarinas Sur (1.ª, 2.ª y 3.ª etapa).

    Motivo: limpieza de reservorio.

    • Magdalena (Sector 48)

    Horario: de 10 a.m. a 10 p.m.

    Zonas: Urb. Orrantia, Urb. Santa Rosa, Urb. San Felipe.

    Cuadrante: Av. Salaverry, calle Alberto del Campo, Av. Juan de Aliaga y Av. Javier Prado Oeste.

    Motivo: empalmes en las redes principales.

    • Villa María del Triunfo (Sector 309)

    Horario: de 8 a.m. a 8 p.m.

    Zonas: P.J. José Carlos Mariátegui.

    Cuadrante: Av. Progreso, Prolong. Garcilaso de la Vega, Av. Julio C. Tello, Jr. José Santos Chocano, Av. Los Sauces, Av. Santa Rosa, Prol. Manco Cápac.

    Motivo: ejecución de empalmes.

    • Villa El Salvador (Sectores 317, 318 y 322)

    Horario: de 8 a.m. a 8 p.m.

    Zonas: A.H. Torres del Melgar, diferentes grupos y asociaciones como Virgen de Cocharcas, San Ramón, Cruz de Motupe, Granada, Villa del Mar, entre otros.

    Motivo: empalmes y mantenimiento de redes.

    • Los Olivos (Sector 84)

    Horario: de 12 p.m. a 8 p.m.

    Zonas: A.H. Laura Caller, A.H. 19 de Mayo, Urb. Los Naranjos, Urb. Parque El Naranjal 2.ª Etapa, Urb. Villa Universitaria, entre otros.

    Motivo: trabajos de empalme.

    Sedapal recomienda almacenar agua con anticipación y usarla de manera responsable hasta la restitución completa del servicio.

