¡ES OFICIAL! Sunat abre convocatoria laboral masiva con sueldos de hasta S/10.500

La Sunat lanzó una nueva convocatoria laboral con 12 vacantes para profesionales de diferentes niveles académicos. Los sueldos ofrecen hasta S/10.500.

    Sunat anuncia convocatoria laboral | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) lanzó una nueva convocatoria laboral con 12 plazas disponibles para profesionales de distintos niveles académicos, desde egresados técnicos hasta titulados universitarios. Los puestos ofrecen sueldos que oscilan hasta los S/10.500 y están bajo la modalidad CAS. El proceso de postulación se desarrollará entre el 13 y el 17 de noviembre de 2025, según el cargo al que se postule.

    Requisitos para postular a la nueva convocatoria laboral de la Sunat

    La Sunat abrió una nueva convocatoria de empleo dirigida a profesionales que deseen integrarse a la entidad responsable de la recaudación de impuestos y la gestión de tributos del país.

    En total, la institución ofrece 12 vacantes para egresados, técnicos, bachilleres y titulados, con sueldos que superan los S/ 4.000 bajo la modalidad CAS (Contrato Administrativo de Servicios). El proceso de postulación estará disponible desde el jueves 13 hasta el lunes 17 de noviembre de 2025, según el cargo al que se aplique.

    La Sunat detalla en su convocatoria una serie de competencias técnicas y conocimientos que los postulantes deben cumplir, los cuales varían según el puesto, pero en general incluyen los siguientes:

    • Dominio de herramientas de modelamiento.
    • Conocimiento en metodologías de análisis y diseño de sistemas de información (RUP, UML u otras).
    • Experiencia en metodologías ágiles aplicadas a la gestión de proyectos y desarrollo de software.
    • Manejo de implementaciones informáticas que gestionen archivos XML.
    • Nivel de inglés básico a intermedio.
    • Conocimiento intermedio en Microsoft Office.
    • Familiaridad con la administración de bases de datos Informix y Oracle.
    • Manejo de sistemas operativos UNIX o LINUX.

    Todos los detalles específicos de cada puesto pueden consultarse directamente en el portal oficial de la Sunat a través de este enlace oficial de la convocatoria.

    Puestos disponibles en la nueva convocatoria de la Sunat

    El nuevo proceso de selección de la Sunat está enfocado en cubrir 12 vacantes laborales en distintas áreas tecnológicas y de sistemas. Las etapas del proceso se realizarán de forma virtual y/o presencial, según el cronograma oficial de la entidad. A continuación, te mostramos los cargos disponibles, las carreras requeridas y los sueldos ofrecidos:

    • Analista de Sistemas Analíticos – Ingenierías de Sistemas, Industrial, Informática, Software o Ciencias de la Computación. Sueldo: S/ 5,500.
    • Especialista en Gestión de Procesos de Sistemas – Ingenierías e Investigación Operativa. Sueldo: S/ 8,500.
    • Experto en Infraestructura Tecnológica – Ingenierías de Sistemas, Electrónica, Industrial, Informática, Software, Seguridad Informática o Ciencias de la Computación. Sueldo: S/ 10,500.
    • Analista de Sistemas Analítico Especializado – Ingenierías de Sistemas, Industrial, Informática, Software o Ciencias de la Computación. Sueldo: S/ 7,500.
    • Analista de Sistemas – Soluciones Web – Ingenierías de Sistemas, Industrial, Informática, Software o Ciencias de la Computación. Sueldo: S/ 6,000.
    • Administrador de Operaciones Cloud – Sueldo: S/ 8,500.
    • Operador de Infraestructura Tecnológica – Sueldo: S/ 4,200.
    • Arquitecto de Soluciones – Sueldo: S/ 10,000.
    • Analista de Operación en Infraestructura Tecnológica – Sueldo: S/ 5,500.
    • Especialista en Servicio de Redes – Sueldo: S/ 7,500.
    • Analista de Sistemas Especializado Senior – Sueldo: S/ 10,000.
    • Técnico Programador Java – Sueldo: S/ 5,500.

    Cada puesto cuenta con requisitos y fechas específicas que pueden consultarse en el portal oficial de la Sunat.

    ¿Cómo puedes postular a la convocatoria de la Sunat?

    Si deseas participar en esta convocatoria, debes asegurarte de cumplir con los requisitos específicos de cada puesto y respetar las fechas de postulación señaladas en el cronograma oficial. El proceso se realiza a través del portal institucional de la Sunat, donde podrás registrar tu información y adjuntar tu currículum vitae (CV) en formato digital. No pierdas la oportunidad de aplicar a una de las plazas disponibles.

