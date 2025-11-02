¡ES OFICIAL! Sunafil busca nuevos talentos y ofrece salarios de hasta S/ 8.000

Wapa.pe
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) abrió una convocatoria CAS dirigida a egresados, bachilleres y profesionales titulados, con plazas disponibles en las regiones de Cajamarca, Huánuco, Ica, Junín, Lima y Madre de Dios.

    La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) es la entidad pública responsable de garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Actúa como autoridad principal del sistema de inspección laboral en el Perú, realizando supervisiones, atendiendo denuncias, brindando orientación a trabajadores y empleadores, y aplicando medidas correctivas o sanciones cuando se detectan infracciones. Asimismo, impulsa la formalización laboral y la mejora de las condiciones de empleo mediante asesorías, estudios y difusión de buenas prácticas, promoviendo además el diálogo social para evitar conflictos laborales.

    El 30 de octubre de 2025, Sunafil publicó una nueva convocatoria CAS dirigida a egresados, bachilleres y titulados universitarios que deseen sumarse a su labor de supervisión y promoción de condiciones laborales adecuadas. Las vacantes se encuentran disponibles en Cajamarca, Huánuco, Ica, Junín, Lima y Madre de Dios, con remuneraciones que oscilan entre S/ 2.500 y S/ 8.000, dependiendo del cargo y perfil profesional.

    Carreras solicitadas por Sunafil

    • Administración
    • Derecho
    • Economía
    • Estadística
    • Ingeniería Ambiental
    • Ingeniería de Gestión Ambiental
    • Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial
    • Ingeniería de Sistemas
    • Ingeniería en Seguridad Laboral y Ambiental
    • Ingeniería Industrial
    • Investigación Operativa
    • Psicología
    • Recursos Humanos
    • Relaciones Industriales

    Puestos disponibles en la convocatoria Sunafil 2025

    Especialista legal I

    • Vacantes: 1
    • Requisitos: Título profesional de abogado/a, colegiado/a y habilitado/a
    • Contrato: CAS
    • Remuneración: S/ 6.000
    • Lugar: Lima
    • Fecha límite: 7 de noviembre de 2025

    Especialista legal II – Huánuco

    • Vacantes: 1
    • Requisitos: Título profesional de abogado/a con colegiatura y habilitación vigente
    • Contrato: CAS
    • Remuneración: S/ 4.000
    • Lugar: Huánuco
    • Fecha límite: 7 de noviembre de 2025

    Especialista legal – Lima

    • Vacantes: 1
    • Requisitos: Título universitario de abogado/a, colegiado/a y habilitado/a
    • Contrato: CAS
    • Remuneración: S/ 6.500
    • Lugar: Lima
    • Fecha límite: 7 de noviembre de 2025

    Especialista estadístico de inteligencia inspectiva

    • Vacantes: 1
    • Requisitos: Título en Economía, Estadística, Ingeniería de Sistemas o Investigación Operativa; estudios de maestría en Tecnologías de la Información
    • Contrato: CAS
    • Remuneración: S/ 8.000
    • Lugar: Lima
    • Fecha límite: 7 de noviembre de 2025

    Especialista en gestión operativa – Junín

    • Vacantes: 1
    • Requisitos: Título universitario en Derecho, Administración o Economía
    • Contrato: CAS
    • Remuneración: S/ 4.500
    • Lugar: Junín
    • Fecha límite: 7 de noviembre de 2025

    Especialista legal II – Ica

    • Vacantes: 1
    • Requisitos: Título profesional de abogado/a con colegiatura y habilitación vigente
    • Contrato: CAS
    • Remuneración: S/ 4.000
    • Lugar: Ica
    • Fecha límite: 7 de noviembre de 2025

    Asistente en administración de legajos

    • Vacantes: 1
    • Requisitos: Egresado universitario de Administración, Psicología, Recursos Humanos, Relaciones Industriales o Ingeniería Industrial
    • Contrato: CAS
    • Remuneración: S/ 2.500
    • Lugar: Lima
    • Fecha límite: 7 de noviembre de 2025

    Asistentes en incorporación de personal

    • Vacantes: 2
    • Requisitos: Bachiller en Psicología, Recursos Humanos, Relaciones Industriales, Administración o Ingeniería Industrial
    • Contrato: CAS
    • Remuneración: S/ 3.000
    • Lugar: Lima
    • Fecha límite: 7 de noviembre de 2025

    Las postulaciones estarán abiertas del 6 al 7 de noviembre de 2025, desde las 00:00 hasta las 23:59 horas. El proceso es completamente virtual y se realiza a través del Aplicativo de Postulación CAS de Sunafil, disponible en su página web oficial.

