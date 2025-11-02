¡ES OFICIAL! Sunafil busca nuevos talentos y ofrece salarios de hasta S/ 8.000

¡ES OFICIAL! Sunafil busca nuevos talentos y ofrece salarios de hasta S/ 8.000Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) es la entidad pública responsable de garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Actúa como autoridad principal del sistema de inspección laboral en el Perú, realizando supervisiones, atendiendo denuncias, brindando orientación a trabajadores y empleadores, y aplicando medidas correctivas o sanciones cuando se detectan infracciones. Asimismo, impulsa la formalización laboral y la mejora de las condiciones de empleo mediante asesorías, estudios y difusión de buenas prácticas, promoviendo además el diálogo social para evitar conflictos laborales.
El 30 de octubre de 2025, Sunafil publicó una nueva convocatoria CAS dirigida a egresados, bachilleres y titulados universitarios que deseen sumarse a su labor de supervisión y promoción de condiciones laborales adecuadas. Las vacantes se encuentran disponibles en Cajamarca, Huánuco, Ica, Junín, Lima y Madre de Dios, con remuneraciones que oscilan entre S/ 2.500 y S/ 8.000, dependiendo del cargo y perfil profesional.
Carreras solicitadas por Sunafil
- Administración
- Derecho
- Economía
- Estadística
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería de Gestión Ambiental
- Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial
- Ingeniería de Sistemas
- Ingeniería en Seguridad Laboral y Ambiental
- Ingeniería Industrial
- Investigación Operativa
- Psicología
- Recursos Humanos
- Relaciones Industriales
Puestos disponibles en la convocatoria Sunafil 2025
Especialista legal I
- Vacantes: 1
- Requisitos: Título profesional de abogado/a, colegiado/a y habilitado/a
- Contrato: CAS
- Remuneración: S/ 6.000
- Lugar: Lima
- Fecha límite: 7 de noviembre de 2025
Especialista legal II – Huánuco
- Vacantes: 1
- Requisitos: Título profesional de abogado/a con colegiatura y habilitación vigente
- Contrato: CAS
- Remuneración: S/ 4.000
- Lugar: Huánuco
- Fecha límite: 7 de noviembre de 2025
Especialista legal – Lima
- Vacantes: 1
- Requisitos: Título universitario de abogado/a, colegiado/a y habilitado/a
- Contrato: CAS
- Remuneración: S/ 6.500
- Lugar: Lima
- Fecha límite: 7 de noviembre de 2025
Especialista estadístico de inteligencia inspectiva
- Vacantes: 1
- Requisitos: Título en Economía, Estadística, Ingeniería de Sistemas o Investigación Operativa; estudios de maestría en Tecnologías de la Información
- Contrato: CAS
- Remuneración: S/ 8.000
- Lugar: Lima
- Fecha límite: 7 de noviembre de 2025
Especialista en gestión operativa – Junín
- Vacantes: 1
- Requisitos: Título universitario en Derecho, Administración o Economía
- Contrato: CAS
- Remuneración: S/ 4.500
- Lugar: Junín
- Fecha límite: 7 de noviembre de 2025
Especialista legal II – Ica
- Vacantes: 1
- Requisitos: Título profesional de abogado/a con colegiatura y habilitación vigente
- Contrato: CAS
- Remuneración: S/ 4.000
- Lugar: Ica
- Fecha límite: 7 de noviembre de 2025
Asistente en administración de legajos
- Vacantes: 1
- Requisitos: Egresado universitario de Administración, Psicología, Recursos Humanos, Relaciones Industriales o Ingeniería Industrial
- Contrato: CAS
- Remuneración: S/ 2.500
- Lugar: Lima
- Fecha límite: 7 de noviembre de 2025
Asistentes en incorporación de personal
- Vacantes: 2
- Requisitos: Bachiller en Psicología, Recursos Humanos, Relaciones Industriales, Administración o Ingeniería Industrial
- Contrato: CAS
- Remuneración: S/ 3.000
- Lugar: Lima
- Fecha límite: 7 de noviembre de 2025
Las postulaciones estarán abiertas del 6 al 7 de noviembre de 2025, desde las 00:00 hasta las 23:59 horas. El proceso es completamente virtual y se realiza a través del Aplicativo de Postulación CAS de Sunafil, disponible en su página web oficial.