¡ES OFICIAL! Sunafil busca nuevos talentos y ofrece salarios de hasta S/ 8.000

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) abrió una convocatoria CAS dirigida a egresados, bachilleres y profesionales titulados, con plazas disponibles en las regiones de Cajamarca, Huánuco, Ica, Junín, Lima y Madre de Dios.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) es la entidad pública responsable de garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Actúa como autoridad principal del sistema de inspección laboral en el Perú, realizando supervisiones, atendiendo denuncias, brindando orientación a trabajadores y empleadores, y aplicando medidas correctivas o sanciones cuando se detectan infracciones. Asimismo, impulsa la formalización laboral y la mejora de las condiciones de empleo mediante asesorías, estudios y difusión de buenas prácticas, promoviendo además el diálogo social para evitar conflictos laborales.

El 30 de octubre de 2025, Sunafil publicó una nueva convocatoria CAS dirigida a egresados, bachilleres y titulados universitarios que deseen sumarse a su labor de supervisión y promoción de condiciones laborales adecuadas. Las vacantes se encuentran disponibles en Cajamarca, Huánuco, Ica, Junín, Lima y Madre de Dios, con remuneraciones que oscilan entre S/ 2.500 y S/ 8.000, dependiendo del cargo y perfil profesional.

Carreras solicitadas por Sunafil

Administración

Derecho

Economía

Estadística

Ingeniería Ambiental

Ingeniería de Gestión Ambiental

Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería en Seguridad Laboral y Ambiental

Ingeniería Industrial

Investigación Operativa

Psicología

Recursos Humanos

Relaciones Industriales

Puestos disponibles en la convocatoria Sunafil 2025

Especialista legal I

Vacantes: 1

Requisitos: Título profesional de abogado/a, colegiado/a y habilitado/a

Contrato: CAS

Remuneración: S/ 6.000

Lugar: Lima

Fecha límite: 7 de noviembre de 2025

Especialista legal II – Huánuco

Vacantes: 1

Requisitos: Título profesional de abogado/a con colegiatura y habilitación vigente

Contrato: CAS

Remuneración: S/ 4.000

Lugar: Huánuco

Fecha límite: 7 de noviembre de 2025

Especialista legal – Lima

Vacantes: 1

Requisitos: Título universitario de abogado/a, colegiado/a y habilitado/a

Contrato: CAS

Remuneración: S/ 6.500

Lugar: Lima

Fecha límite: 7 de noviembre de 2025

Especialista estadístico de inteligencia inspectiva

Vacantes: 1

Requisitos: Título en Economía, Estadística, Ingeniería de Sistemas o Investigación Operativa; estudios de maestría en Tecnologías de la Información

Contrato: CAS

Remuneración: S/ 8.000

Lugar: Lima

Fecha límite: 7 de noviembre de 2025

Especialista en gestión operativa – Junín

Vacantes: 1

Requisitos: Título universitario en Derecho, Administración o Economía

Contrato: CAS

Remuneración: S/ 4.500

Lugar: Junín

Fecha límite: 7 de noviembre de 2025

Especialista legal II – Ica

Vacantes: 1

Requisitos: Título profesional de abogado/a con colegiatura y habilitación vigente

Contrato: CAS

Remuneración: S/ 4.000

Lugar: Ica

Fecha límite: 7 de noviembre de 2025

Asistente en administración de legajos

Vacantes: 1

Requisitos: Egresado universitario de Administración, Psicología, Recursos Humanos, Relaciones Industriales o Ingeniería Industrial

Contrato: CAS

Remuneración: S/ 2.500

Lugar: Lima

Fecha límite: 7 de noviembre de 2025

Asistentes en incorporación de personal

Vacantes: 2

Requisitos: Bachiller en Psicología, Recursos Humanos, Relaciones Industriales, Administración o Ingeniería Industrial

Contrato: CAS

Remuneración: S/ 3.000

Lugar: Lima

Fecha límite: 7 de noviembre de 2025