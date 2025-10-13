Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Novio de Daniela Darcourt genera revuelo por baile subido de tono con otra mujer en plena fiesta

Todos los supermercados cerrarán 48 horas: evita quedarte sin alimentos

Supermercados de los Estados Unidos permanecerán cerrados durante 48 horas. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Todos los supermercados cerrarán 48 horas: evita quedarte sin alimentos
    Todos los supermercados cerrarán 48 horas: evita quedarte sin alimentos | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Todos los supermercados cerrarán 48 horas: evita quedarte sin alimentos

    Durante lo que resta de 2025, los feriados nacionales en Estados Unidos incluyen dos fechas clave en las que la mayoría de supermercados y tiendas minoristas cerrarán completamente o reducirán al mínimo su atención. Por ello, se recomienda a los consumidores organizar sus compras con anticipación para evitar contratiempos.

    Días de cierre por festividades

    Como es habitual, las grandes cadenas minoristas del país cerrarán sus puertas durante 48 horas en las festividades más representativas: jueves 27 de noviembre por el Día de Acción de Gracias y jueves 25 de diciembre por Navidad.

    Esta medida busca respetar el tiempo de descanso de los empleados y permitir que disfruten de las celebraciones familiares. No obstante, los comercios ofrecerán horarios extendidos los días previos y opciones de compra online para facilitar la planificación del público.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Ripley remata polos, zapatillas, casacas y más productos desde S/9.99: descubre dónde y hasta cuándo

    Cadenas que confirmaron el cierre

    Empresas como Walmart, Kroger, Target, Costco, Whole Foods y Publix confirmaron que participarán en este cierre temporal, implicando una pausa comercial de 48 horas a nivel nacional. Las tiendas reabrirán la mañana posterior a cada feriado: viernes 28 de noviembre tras el Día de Acción de Gracias y 26 de diciembre después de Navidad.

    Cómo prepararse para las 48 horas sin supermercados

    El cierre simultáneo obliga a los consumidores a planificar sus compras con anticipación. Se recomienda:

    • Revisar la despensa y hacer listas de productos esenciales, incluyendo alimentos perecederos y artículos de uso diario.
    • Aprovechar los horarios extendidos previos a los feriados para evitar filas largas.
    • Realizar pedidos online con tiempo, ya que las plataformas se saturan en estos días.
    • Adelantar compras especiales de temporada, como pavos, vinos o dulces, que suelen agotarse rápidamente.
    • Reapertura y normalización del servicio

    Tras las 48 horas de cierre, los supermercados volverán a operar con normalidad, ajustando inventarios y logística para reabastecer los estantes lo antes posible. Las autoridades y las propias cadenas recomiendan comprar con responsabilidad, priorizando la planificación familiar y el consumo consciente.

    SOBRE EL AUTOR:
    Todos los supermercados cerrarán 48 horas: evita quedarte sin alimentos
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    ES OFICIAL | Banco de la Nación te presta hasta S/50.000 para pagar deudas y así podrás obtenerlo

    Ejército del Perú lanza convocatoria con sueldos de hasta S/6.644 para técnicos, egresados y secundaria completa

    Corte de agua este 14 de octubre por más de 11 horas: Sedapal anuncia distritos y horarios afectados en Lima

    ¡Atención afiliados AFP! Solo podrás retirar tu dinero si tienes cuenta en una de estos 8 entidades financieras

    Exigen retiro inmediato tras identificar huevos que representan el mayor nivel de riesgo sanitario

    Lo más vistos en Ocio

    Aseptil Rojo: ¿Por qué se dejó de producir el famoso fármaco que era consumido y preferido por los peruanos?

    Papa León XIV envía sentido mensaje al Perú tras cambio de gobierno y crisis de seguridad: “Rezo para que el país...”

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Creaciones Libres BYO.

    Incienso 100% orgánicos en marca Tulasi o Goloka.

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    HAIR EXPERT RIZZO

    Tinte completo + iluminación + corte de puntas + cepillado y más.

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;