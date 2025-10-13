Todos los supermercados cerrarán 48 horas: evita quedarte sin alimentos | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Todos los supermercados cerrarán 48 horas: evita quedarte sin alimentos | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Durante lo que resta de 2025, los feriados nacionales en Estados Unidos incluyen dos fechas clave en las que la mayoría de supermercados y tiendas minoristas cerrarán completamente o reducirán al mínimo su atención. Por ello, se recomienda a los consumidores organizar sus compras con anticipación para evitar contratiempos.

Días de cierre por festividades

Como es habitual, las grandes cadenas minoristas del país cerrarán sus puertas durante 48 horas en las festividades más representativas: jueves 27 de noviembre por el Día de Acción de Gracias y jueves 25 de diciembre por Navidad.

Esta medida busca respetar el tiempo de descanso de los empleados y permitir que disfruten de las celebraciones familiares. No obstante, los comercios ofrecerán horarios extendidos los días previos y opciones de compra online para facilitar la planificación del público.

Cadenas que confirmaron el cierre

Empresas como Walmart, Kroger, Target, Costco, Whole Foods y Publix confirmaron que participarán en este cierre temporal, implicando una pausa comercial de 48 horas a nivel nacional. Las tiendas reabrirán la mañana posterior a cada feriado: viernes 28 de noviembre tras el Día de Acción de Gracias y 26 de diciembre después de Navidad.

Cómo prepararse para las 48 horas sin supermercados

El cierre simultáneo obliga a los consumidores a planificar sus compras con anticipación. Se recomienda:

Revisar la despensa y hacer listas de productos esenciales, incluyendo alimentos perecederos y artículos de uso diario.

Aprovechar los horarios extendidos previos a los feriados para evitar filas largas.

Realizar pedidos online con tiempo, ya que las plataformas se saturan en estos días.

Adelantar compras especiales de temporada, como pavos, vinos o dulces, que suelen agotarse rápidamente.

Reapertura y normalización del servicio