¡ATENCIÓN! Cursos GRATIS de Excel, Illustrator y otras herramientas: inscríbete AQUÍ y asegura tu cupo

La Municipalidad de San Martín de Porres ha anunciado una convocatoria dirigida a todos los ciudadanos que deseen potenciar sus competencias profesionales a través de diversos cursos gratuitos. Esta iniciativa forma parte del compromiso del municipio por brindar formación orientada al futuro, facilitando el acceso a herramientas y conocimientos demandados en el mercado laboral actual.
Los cursos, que se realizarán en colaboración con el Instituto Peruano de Negocios, se ofrecerán en modalidad virtual, permitiendo que más personas puedan participar sin importar su ubicación geográfica. La programación de estas capacitaciones comenzará el lunes 6 de octubre, brindando a los vecinos la oportunidad de fortalecer sus habilidades y mejorar sus oportunidades laborales de manera accesible y práctica.
¿Cuáles son los cursos disponibles?
La oferta contempla seis cursos enfocados en competencias demandadas:
- Microsoft Excel Intermedio con IA
- Asistente de Logística y Operaciones
- Community Manager
- Diseño Gráfico: Adobe Illustrator
- Cajero Bancario y Comercial
- Reclutamiento y Selección de Personal
Las clases se impartirán de lunes a viernes desde las 18 hasta las 20 horas y estarán disponibles para todos los adultos del distrito interesados en potenciar su perfil laboral.
¿Cuáles es el link de la inscripción?
Quienes deseen acceder a los cursos deberán completar el formulario en línea divulgado por la Municipalidad de San Martín de Porres (LINK).
La propuesta formativa incluye los siguientes beneficios para los participantes:
- Clases en vivo mediante la plataforma Zoom
- Talleres enfocados en la mejora de la empleabilidad
- Entrega de materiales virtuales adaptados a cada módulo
- Instrucción a cargo de docentes especialistas en cada área
- Soporte continuo por parte de asistentes especializados
El programa es totalmente gratuito para personas mayores de 18 años. Al finalizar, quienes lo deseen pueden obtener un certificado digital pagando S/60.
La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la empleabilidad, ampliar las oportunidades laborales y brindar a los participantes herramientas prácticas para enfrentar los retos del entorno profesional actual. Está dirigido a cualquier persona interesada en desarrollar sus habilidades técnicas y mejorar su formación, ofreciendo una excelente oportunidad para crecer profesionalmente y potenciar su perfil laboral.