Cursos GRATIS de Power BI y Ofimática: inscríbete AQUÍ y asegura tu lugar

La Municipalidad de Barranco, en alianza con el Instituto Peruano de Negocios, anunció una nueva convocatoria para mayores de 18 años interesados en capacitarse gratis en áreas de alta demanda laboral. El objetivo es brindar herramientas prácticas que mejoren la empleabilidad en un mercado cada vez más competitivo y digitalizado.
Las clases se desarrollarán de manera virtual a través de Zoom e incluyen sesiones en vivo, materiales de estudio y acompañamiento de docentes especializados. Todo el contenido y la participación son gratuitos; sin embargo, quienes deseen obtener una certificación digital oficial deberán pagar una tarifa única de S/ 60.
Cursos disponibles y fechas de inicio
Inicio: lunes 15 de septiembre
- Asistente de Recursos Humanos
- Gestión Pública – Actualización 2025
- Administración de Empresas
- Computación y Ofimática
- SSOMA (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente)
- Asistente Administrativo
Inicio: lunes 22 de septiembre
- Administración Bancaria
- Analista de Datos con Power BI (Básico – Avanzado)
- Administración Logística
- Relaciones Públicas y Comunicación – Actualización 2025
- Asistente Tributario – Actualización
- Asistente de Trámite Documentario y Archivo
Las inscripciones están habilitadas de forma online mediante un formulario oficial, donde cada participante puede seleccionar el curso de su interés.
¿Por qué apostar por estos cursos?
Los programas de empleabilidad buscan fortalecer tanto las competencias técnicas como las habilidades blandas necesarias para insertarse en el mercado laboral. Entre los beneficios destacan:
- Actualización constante frente a la demanda empresarial.
- Desarrollo de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación.
- Mayor confianza para entrevistas y procesos de selección.
- Acceso a mejores oportunidades y posibilidades de ascenso.
Con esta iniciativa, Barranco y el Instituto Peruano de Negocios impulsan la formación continua como clave para abrir nuevas puertas en el mundo laboral formal.