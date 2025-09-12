Barranco y el Instituto Peruano de Negocios lanzan cursos gratuitos online en Ofimática, Power BI y más, con certificación opcional y cupos limitados.

Cursos GRATIS de Power BI y Ofimática: inscríbete AQUÍ y asegura tu lugar

Cursos GRATIS de Power BI y Ofimática: inscríbete AQUÍ y asegura tu lugar

La Municipalidad de Barranco, en alianza con el Instituto Peruano de Negocios, anunció una nueva convocatoria para mayores de 18 años interesados en capacitarse gratis en áreas de alta demanda laboral. El objetivo es brindar herramientas prácticas que mejoren la empleabilidad en un mercado cada vez más competitivo y digitalizado.

Las clases se desarrollarán de manera virtual a través de Zoom e incluyen sesiones en vivo, materiales de estudio y acompañamiento de docentes especializados. Todo el contenido y la participación son gratuitos; sin embargo, quienes deseen obtener una certificación digital oficial deberán pagar una tarifa única de S/ 60.

Cursos disponibles y fechas de inicio

Inicio: lunes 15 de septiembre

Asistente de Recursos Humanos

Gestión Pública – Actualización 2025

Administración de Empresas

Computación y Ofimática

SSOMA (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente)

Asistente Administrativo

Inicio: lunes 22 de septiembre

Administración Bancaria

Analista de Datos con Power BI (Básico – Avanzado)

Administración Logística

Relaciones Públicas y Comunicación – Actualización 2025

Asistente Tributario – Actualización

Asistente de Trámite Documentario y Archivo

Las inscripciones están habilitadas de forma online mediante un formulario oficial, donde cada participante puede seleccionar el curso de su interés.

¿Por qué apostar por estos cursos?

Los programas de empleabilidad buscan fortalecer tanto las competencias técnicas como las habilidades blandas necesarias para insertarse en el mercado laboral. Entre los beneficios destacan:

Actualización constante frente a la demanda empresarial.

Desarrollo de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación.

Mayor confianza para entrevistas y procesos de selección.

Acceso a mejores oportunidades y posibilidades de ascenso.