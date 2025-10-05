Sedapal anuncia corte de agua este lunes 6 de octubre en más de 20 distritos de Lima por trabajos programados de mantenimiento y limpieza.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que desde el lunes 6 de octubre se suspenderá temporalmente el suministro de agua en más de 20 zonas de la ciudad. Diez distritos podrían verse afectados hasta por 12 horas debido a trabajos de limpieza de reservorios y mantenimiento de la red hídrica.

La medida impactará a cientos de familias y comercios, especialmente por tratarse de un feriado. Sedapal indicó que el corte y reconexión se realizará el mismo día, pero podría extenderse según los horarios oficiales, por lo que recomienda verificar los sectores afectados a través de sus canales de comunicación.

Conoce los distritos que no contarán con agua este lunes 6 de octubre

Santiago de Surco

Asc. Villa del Reportero Gráfico, asc. Inmaculada y psj. Santa Isabel de Villa de 10:00 a. m. a 4:00 p. m.

Miraflores

Urb. San Antonio de 11:00 a. m. a 6:00 p. m.

Chorrillos

Urb. La Campiña de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Ancón

Cercado Ancón de 7:00 a. m. a 1:50 p. m.

Villa María del Triunfo

Psj. César Vallejo de 3:20 a. m. a 1:20 p. m.

Santa Anita

Sector 171, Coop. Los Molles, Asc. Los Pinos de 8:00 a. m. a 11:50 p. m.

Rímac

A.H Cerro Palomares, Barrio Santa Rosa, psj. El Altillo, psj. Los ángeles de 12:00 p. m. a 8:00 p. m.

San Juan de Miraflores

A.H. San Antonio de Padua, A.H. Los Jardines de la Rinconada Pamplona Alta, A.H. Manuel Scorza, PJ. Villa San Luis de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.

San Juan de Lurigancho

Urb. Mariscal Cáceres, Asoc. Mira del Éxito, Cerritos Rico, Miguel Grau, Unión Amistad, 28 de diciembre, Las Terrazas, Virgen de Fátima, Nueva Jerusalén, Incorporados a Nueva Jerusalén, Raíces Jicamarca, Las Viñas, A.H. Nuevo Santa Cruz, Agrup. Nueva Imagen, A.H. Pueblos unidos sector señor Muruhuay. Agrup. Nueva Juventud de 8:00 a. m. a 11:55 p. m.

Corte de agua se debe a trabajos de mantenimiento

Sedapal informó que la interrupción del suministro de agua se debe a trabajos técnicos, como limpieza de reservorios, reparación de tuberías, atención de fugas en las conexiones o, en algunos casos, daños ocasionados por terceros. La empresa señaló que esta medida busca garantizar la calidad del agua.