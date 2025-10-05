Wapa.pe
Sedapal anuncia corte de agua este lunes 6 de octubre en más de 20 distritos de Lima por trabajos programados de mantenimiento y limpieza.

    El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que desde el lunes 6 de octubre se suspenderá temporalmente el suministro de agua en más de 20 zonas de la ciudad. Diez distritos podrían verse afectados hasta por 12 horas debido a trabajos de limpieza de reservorios y mantenimiento de la red hídrica.

    La medida impactará a cientos de familias y comercios, especialmente por tratarse de un feriado. Sedapal indicó que el corte y reconexión se realizará el mismo día, pero podría extenderse según los horarios oficiales, por lo que recomienda verificar los sectores afectados a través de sus canales de comunicación.

    Conoce los distritos que no contarán con agua este lunes 6 de octubre

    Santiago de Surco

    • Asc. Villa del Reportero Gráfico, asc. Inmaculada y psj. Santa Isabel de Villa de 10:00 a. m. a 4:00 p. m.

    Miraflores

    • Urb. San Antonio de 11:00 a. m. a 6:00 p. m.

    Chorrillos

    • Urb. La Campiña de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

    Ancón

    • Cercado Ancón de 7:00 a. m. a 1:50 p. m.

    Villa María del Triunfo

    • Psj. César Vallejo de 3:20 a. m. a 1:20 p. m.

    Santa Anita

    • Sector 171, Coop. Los Molles, Asc. Los Pinos de 8:00 a. m. a 11:50 p. m.

    Rímac

    • A.H Cerro Palomares, Barrio Santa Rosa, psj. El Altillo, psj. Los ángeles de 12:00 p. m. a 8:00 p. m.

    San Juan de Miraflores

    • A.H. San Antonio de Padua, A.H. Los Jardines de la Rinconada Pamplona Alta, A.H. Manuel Scorza, PJ. Villa San Luis de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.

    San Juan de Lurigancho

    • Urb. Mariscal Cáceres, Asoc. Mira del Éxito, Cerritos Rico, Miguel Grau, Unión Amistad, 28 de diciembre, Las Terrazas, Virgen de Fátima, Nueva Jerusalén, Incorporados a Nueva Jerusalén, Raíces Jicamarca, Las Viñas, A.H. Nuevo Santa Cruz, Agrup. Nueva Imagen, A.H. Pueblos unidos sector señor Muruhuay. Agrup. Nueva Juventud de 8:00 a. m. a 11:55 p. m.
    Corte de agua se debe a trabajos de mantenimiento

    Sedapal informó que la interrupción del suministro de agua se debe a trabajos técnicos, como limpieza de reservorios, reparación de tuberías, atención de fugas en las conexiones o, en algunos casos, daños ocasionados por terceros. La empresa señaló que esta medida busca garantizar la calidad del agua.

    Los cortes se programan según fecha y hora para cada distrito, al igual que la reanudación del servicio. Para conocer los próximos cortes en tu zona, puedes acceder al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VadvaqE1HspvpRn42J3v

    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

