Minedu REVELA el fin del ciclo escolar 2025: ¿cuál es la fecha exacta? | Créditos: Andina | Fuente: Andna

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció la fecha oficial en la que concluirán las clases escolares del año 2025, según el cronograma establecido por la institución. A continuación, te contamos los detalles más importantes.

¿Cuándo terminan las clases escolares 2025?

De acuerdo con el calendario del Minedu, el cuarto bloque de semanas lectivas comenzará el 20 de octubre y se extenderá hasta el 19 de diciembre de 2025, fecha que marcará el cierre oficial del año académico en todas las instituciones educativas públicas del país.

Posterior a esta etapa, se desarrollará un quinto bloque, del 22 al 31 de diciembre, destinado a la gestión administrativa y al cierre de procesos dentro de los colegios.

Calendario oficial del Minedu 2025

Este es el cronograma definido por el Minedu para la organización escolar del año académico 2025 en el Perú.