Minedu revela el fin del ciclo escolar 2025: ¿cuál es la fecha exacta?

El Minedu anuncia el fin del año escolar 2025.

    El Ministerio de Educación (Minedu) anunció la fecha oficial en la que concluirán las clases escolares del año 2025, según el cronograma establecido por la institución. A continuación, te contamos los detalles más importantes.

    ¿Cuándo terminan las clases escolares 2025?

    De acuerdo con el calendario del Minedu, el cuarto bloque de semanas lectivas comenzará el 20 de octubre y se extenderá hasta el 19 de diciembre de 2025, fecha que marcará el cierre oficial del año académico en todas las instituciones educativas públicas del país.

    Posterior a esta etapa, se desarrollará un quinto bloque, del 22 al 31 de diciembre, destinado a la gestión administrativa y al cierre de procesos dentro de los colegios.

    Calendario oficial del Minedu 2025

    Este es el cronograma definido por el Minedu para la organización escolar del año académico 2025 en el Perú.

    BloquesDuraciónFecha de inicio y fin
    Primer bloque de semanas de gestión2 semanas03/03 al 14/03
    Primer bloque de semanas lectivas9 semanas17/3 al 16/05
    Segundo bloque de semanas de gestión1 semanas19/05 al 23/05
    Segundo bloque de semanas lectivas9 semanas26/05 al 25/07
    Tercer bloque de semanas de gestión2 semanas28/07 al 08/08
    Tercer bloque de semanas lectivas9 semanas11/08 al 10/10
    Cuarto bloque de semanas de gestión1 semanas12/10 al 17/10
    Cuarto bloque de semanas lectivas9 semanas20/10 al 19/12
    Quinto bloque de semanas de gestión2 semanas22/12 al 31/12
