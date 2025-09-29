Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Cri Cri manda mensaje de perdón a Jefferson Farfán, pero su mamá lanza letal amenaza

Lima espera el regreso del brillo solar tras días de frío y nubosidad: desde este día, según Senamhi

Lima verá el regreso del brillo solar el 30 de septiembre después de días fríos y nublados, mientras que la sierra central y sur enfrentan fuertes lluvias y nevadas. ¡Descubre todos los detalles del pronóstico!

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Lima espera el regreso del brillo solar tras días de frío y nubosidad: desde este día, según Senamhi
    El brillo solar se hará presente en varios distritos de Lima.
    Lima espera el regreso del brillo solar tras días de frío y nubosidad: desde este día, según Senamhi

    Luego de varios días de bajas temperaturas y lloviznas persistentes, Lima verá un cambio en su clima con el retorno del brillo solar a partir del martes 30 de septiembre, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). La presencia del Anticiclón del Pacífico Sur había causado este ambiente frío y nuboso, especialmente en zonas como San Martín de Porres, San Borja y Miraflores, donde las temperaturas mínimas llegaron a los 15°C y 16°C.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ES OFICIAL | Solicitantes del RETIRO AFP pueden recibir hasta S/ 6 mil menos si cumplen con impensada condición

    Impacto del Anticiclón del Pacífico Sur en Lima

    El fenómeno climático, que provoca una notable disminución de la temperatura, se ha intensificado en los últimos días, trayendo consigo fuertes vientos del sur y una cobertura nubosa que ha reducido la visibilidad del sol. El meteorólogo Matt Nieto explicó que este comportamiento es común durante el inicio de la primavera, con temperaturas máximas que no superaron los 20°C, en contraste con las habituales de la temporada que suelen alcanzar hasta los 24°C.

    Alerta naranja por vientos y sensación térmica baja

    Senamhi ha emitido una alerta naranja para Lima y sus alrededores debido a los vientos fuertes que podrían llegar hasta los 40 km/h, lo que agudizará la sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día. Los vientos del sur, que continuarán durante los próximos días, también afectarán la nubosidad, manteniendo cielos grises en algunas zonas de la ciudad.

    Aunque el cambio en las condiciones climáticas será progresivo, se espera que el miércoles 1 de octubre se perciba un regreso paulatino del sol, aunque con nublados por la mañana. A medida que avance la tarde, se prevén períodos de brillo solar. No obstante, Senamhi advierte que las condiciones podrían cambiar, por lo que es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: ES OFICIAL | Confirman que habrá DOS CRONOGRAMAS para el RETIRO DE AFP: Estas son las fechas

    Nevadas y granizo en la Sierra

    El Senamhi también ha emitido una alerta naranja para la sierra central y sur del Perú, donde se esperan intensas precipitaciones, incluyendo granizo y nieve. Estas precipitaciones afectarán principalmente a las zonas ubicadas a más de 2800 metros sobre el nivel del mar, con nevadas por encima de los 3800 metros.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lima espera el regreso del brillo solar tras días de frío y nubosidad: desde este día, según Senamhi
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    LA MEJOR NOTICIA | Noviembre llega con PAGO DOBLE para estos trabajadores con retiro de AFP y CTS

    ES OFICIAL | Solicitantes del RETIRO AFP pueden recibir hasta S/ 6 mil menos si cumplen con impensada condición

    Indecopi CONFIRMA MAÑANA gran subasta de departamentos e inmuebles a precio de REMATE: Una casa a S/7.174

    ES OFICIAL | Confirman que habrá DOS CRONOGRAMAS para el RETIRO DE AFP: Estas son las fechas

    La razón por la que te DESCONTARÍAN el 30% si RETIRAS tu AFP si se cumple ESTO

    Lo más vistos en Ocio

    ES OFICIAL | Trabajadores CAS reciben la mejor noticia con nueva ley APROBADA por el Congreso

    Universidades del Perú: Esta es la LISTA COMPLETA de las MEJORES universidades PÚBLICAS y PRIVADAS, según Sunedu

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Juego de cuchillos marca OSTER modelo Santoku . INCLUYE DELIVERY!

    PRECIO

    S/ 46.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;