Lima espera el regreso del brillo solar tras días de frío y nubosidad: desde este día, según Senamhi

Lima verá el regreso del brillo solar el 30 de septiembre después de días fríos y nublados, mientras que la sierra central y sur enfrentan fuertes lluvias y nevadas. ¡Descubre todos los detalles del pronóstico!

Luego de varios días de bajas temperaturas y lloviznas persistentes, Lima verá un cambio en su clima con el retorno del brillo solar a partir del martes 30 de septiembre, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). La presencia del Anticiclón del Pacífico Sur había causado este ambiente frío y nuboso, especialmente en zonas como San Martín de Porres, San Borja y Miraflores, donde las temperaturas mínimas llegaron a los 15°C y 16°C.

Impacto del Anticiclón del Pacífico Sur en Lima

El fenómeno climático, que provoca una notable disminución de la temperatura, se ha intensificado en los últimos días, trayendo consigo fuertes vientos del sur y una cobertura nubosa que ha reducido la visibilidad del sol. El meteorólogo Matt Nieto explicó que este comportamiento es común durante el inicio de la primavera, con temperaturas máximas que no superaron los 20°C, en contraste con las habituales de la temporada que suelen alcanzar hasta los 24°C.

Alerta naranja por vientos y sensación térmica baja

Senamhi ha emitido una alerta naranja para Lima y sus alrededores debido a los vientos fuertes que podrían llegar hasta los 40 km/h, lo que agudizará la sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día. Los vientos del sur, que continuarán durante los próximos días, también afectarán la nubosidad, manteniendo cielos grises en algunas zonas de la ciudad.

Aunque el cambio en las condiciones climáticas será progresivo, se espera que el miércoles 1 de octubre se perciba un regreso paulatino del sol, aunque con nublados por la mañana. A medida que avance la tarde, se prevén períodos de brillo solar. No obstante, Senamhi advierte que las condiciones podrían cambiar, por lo que es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Nevadas y granizo en la Sierra