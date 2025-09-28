ATENCIÓN | Parque de las Leyendas 2025: ¿quiénes entran gratis y qué animales verás este año?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
El Parque de las Leyendas, ubicado en San Miguel y Huachipa, sigue siendo uno de los principales espacios recreativos y educativos de Lima. Con programas de conservación, actividades culturales y espacios diseñados para la inclusión, el zoológico busca sensibilizar a miles de visitantes sobre la importancia de cuidar la flora y fauna del Perú.
Ingreso gratuito: ¿quiénes pueden acceder sin pagar?
El recinto mantiene beneficios especiales para distintos sectores de la población. Entre ellos se encuentran:
- Personas con discapacidad: acceso libre mostrando el carné del Conadis. El beneficio también aplica para un acompañante y es válido toda la semana, incluidos feriados.
- Guías oficiales de turismo: ingreso gratuito con la credencial expedida por Mincetur o por los gobiernos regionales, lo que facilita su labor de promoción del patrimonio cultural y natural.
- Veteranos de guerra y de la Pacificación Nacional: acceso libre al presentar su carné de veterano junto con el DNI, según lo establece la Ley 30826.
Estas medidas buscan reforzar el carácter inclusivo del zoológico, facilitando la experiencia de quienes cumplen un rol especial en la sociedad.
Precios de las entradas en 2025
Para el público en general, los costos de ingreso al Parque de las Leyendas son los siguientes:
- Adultos y mayores de 13 años: S/18
- Niños de 3 a 12 años: S/10
- Adultos mayores (desde 60 años): S/4 (aplicable todos los días, incluso feriados).
La fauna que podrás encontrar en el Parque de las Leyendas
Los visitantes pueden recorrer áreas temáticas que representan la costa, sierra y selva del Perú. En la zona amazónica, por ejemplo, destacan especies como el gallito de las rocas, sajino, mono maquisapa, venado rojo, oso de anteojos, lobo de río y otorongo.
Entre los animales más curiosos está el capibara, considerado el roedor más grande del mundo. Este mamífero puede permanecer varios minutos bajo el agua para escapar de los depredadores, y en el Perú habita principalmente en la Amazonía.