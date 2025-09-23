Mujer sufre brutal ataque de abejas en Jesús María y vecinos denuncian falta de apoyo de empresa empleadora

Mujer fue atacada por más de 200 abejas mientras trabajaba para una inmobiliaria. Serenos y vecinos intentaron salvarla, pero denuncian que la empresa no le brindó ayuda.

A parte de la mujer, otros trabajadores resultaron con heridos por las abejas. | Composición Wapa.

Una jornada de trabajo en Jesús María terminó en tragedia para una joven promotora que repartía volantes en los exteriores de una inmobiliaria. La mujer fue atacada por un enjambre de abejas y tuvo que ser auxiliada de emergencia por serenos y transeúntes que, en un intento desesperado, usaron extintores para dispersar a los insectos. La víctima fue trasladada al hospital Loayza, donde permanece internada.

Otros colaboradores que se encontraban en la zona también sufrieron picaduras, aunque de menor gravedad. "Estuvieron los serenazgos, el personal de la Jesús María, quienes se la llevaron al hospital. La mujer estaba grave porque más de 200 abejas la atacaron", relató un testigo a Latina Televisión.

Mujer atacada por abejas en Jesús María

Según primeras indagaciones, el hecho se habría originado en un criadero de abejas instalado en un inmueble donde opera la inmobiliaria. Durante labores de limpieza, parte del panal habría caído, desatando el ataque que dejó no solo a la trabajadora herida, sino también a vecinos y peatones que intentaron ayudarla.

El incidente quedó grabado en celulares de transeúntes que presenciaron el momento de terror. "Estamos hablando de imágenes terroríficas, donde se puso en riesgo la vida de la persona. Realmente esta persona pudo haber fallecido", expresó una ciudadana visiblemente impactada.

Denuncian falta de apoyo de la empresa inmobiliaria

Vecinos señalaron a la empresa Albamar, contratante de la joven, por no haber prestado asistencia inmediata. "La joven repartía volantes cuando un panal de abejas la atacó en el cabello. Ella pedía auxilio, pero los trabajadores de Albamar cerraron la puerta. Los vidrios estaban abiertos y, aun así, le negaron el acceso. No la ayudaron", denunció una vecina en Panamericana Televisión.

La misma testigo cuestionó la ausencia de protocolos de seguridad: "La trabajadora se arrodilló, pedía auxilio, decía: 'Ayúdenme, sáquenme de aquí, córtenme el cabello', pero solo la miraban desde los vidrios sin hacer nada. Es una falta muy grave que las empresas no tengan un supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo que sepa cómo actuar ante emergencias", afirmó.

Asimismo, criticó el accionar de las autoridades distritales. "Había 3 patrulleros, pero no se querían acercar. Aquí también existe un tema penal. Tendría que investigarse por el delito de omisión de funciones, porque la Municipalidad debe tener personal capacitado ante este tipo de hechos", sostuvo.