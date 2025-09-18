ES OFICIAL | Trabajadores CAS reciben la mejor noticia con nueva ley APROBADA por el Congreso

La reciente norma sobre trabajadores CAS introduce cambios en los artículos 3, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1057 . Además, obtuvo 87 votos a favor, dos en contra y una abstención, y quedó exonerada de una segunda votación.

El Congreso de la República aprobó una norma que otorga a los trabajadores del régimen CAS derechos laborales completos, entre ellos la gratificación por Fiestas Patrias y Navidad, la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) al 100% y un subsidio por sepelio. La iniciativa fue respaldada con 87 votos a favor, dos en contra y una abstención, además de quedar exonerada de una segunda votación, como respuesta a las recientes protestas sindicales.

La legislación modifica los artículos 3, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1057. En ella se establece que los trabajadores CAS percibirán dos gratificaciones al año, cada una equivalente a un sueldo mensual. Asimismo, la CTS será calculada sobre la totalidad del salario y se entregará al finalizar la relación laboral. También se incorpora un subsidio por sepelio, equiparando los beneficios con los de otros regímenes públicos.

Debate en el Pleno

Raúl Doroteo, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, aseguró que la aprobación significa “un avance para resolver la precariedad y las condiciones desiguales” que han caracterizado los sistemas remunerativos del Estado.

Por su parte, Alex Paredes, presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, indicó que la norma busca poner fin a la discriminación hacia los trabajadores CAS. Detalló, además, que se incorpora el acceso a una línea de carrera y a una escala salarial en función del puesto, respetando lo señalado en el artículo 79 de la Constitución. También subrayó que el dictamen cuenta con opiniones favorables de entidades como Servir, el Ministerio de Trabajo, la Defensoría del Pueblo y la CGTP.

Protestas en las calles

El 17 de septiembre, sindicatos y colectivos de trabajadores CAS —entre ellos la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales del Perú (CITE) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores CAS— realizaron movilizaciones en Lima y en diversas regiones para exigir la aprobación del dictamen.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores CAS expresó, además, su rechazo a la propuesta del Ejecutivo, encabezado por Dina Boluarte, que contemplaba una CTS reducida al 14% del sueldo, conforme a lo estipulado en el Convenio Colectivo Centralizado 2025-2026.

El régimen CAS fue creado hace 18 años como una forma especial y temporal de contratación estatal, aunque se ha mantenido vigente. Pese a que algunos trabajadores lograron contratos indefinidos y ciertos beneficios, la desigualdad frente a los regímenes 728 y 276 ha originado continuas demandas y movilizaciones.

En lo referente a la implementación, la ley permite a las entidades públicas efectuar modificaciones presupuestales para financiar gratificaciones y CTS, siempre con la autorización de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF. Además, se garantiza que los contratos declarados indeterminados bajo la Ley 31131 conservarán esa condición.