Migraciones habilita 2.000 citas diarias en Lima para sacar pasaporte electrónico: revisa AQUÍ las oficinas disponibles

Migraciones amplía su capacidad en Lima con 2.000 citas diarias para el pasaporte electrónico y recuerda que muchos cupos aún se pierden por inasistencia.

La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció que desde ahora los ciudadanos podrán acceder a 2.000 citas electrónicas diarias para tramitar el pasaporte en Lima Metropolitana, una medida que busca agilizar el servicio tras las constantes demoras reportadas.

Según explicó Carlos Cernaqué, jefe zonal de Migraciones Lima, solo en la capital se atenderán cerca de 2.000 reservas cada día, mientras que a nivel nacional la cifra asciende a 100 mil citas mensuales, ya solicitadas por miles de peruanos que planean viajar al extranjero.

¿Cómo y dónde solicitar la cita?

El trámite debe realizarse exclusivamente a través de la página web oficial de Migraciones, sin intermediarios y sin costo adicional al pago del pasaporte (S/ 120,90 mediante Pagalo.pe). Una vez atendido el ciudadano, el documento se entrega en un máximo de dos horas.

En Lima, las citas pueden gestionarse en las siguientes sedes:

Real Plaza Primavera (San Borja)

Real Plaza Puruchuco (Ate)

Real Plaza Villa María (Villa María del Triunfo)

Jockey Plaza (Santiago de Surco)

Módulos MAC: Lima Norte, Lima Sur y Lima Este

Miles de cupos se pierden cada mes

Un detalle que preocupa a Migraciones es que más de 65 mil ciudadanos en Lima ya pagaron por el pasaporte pero nunca gestionaron la cita o no acudieron a la atención programada, lo que genera vacantes desperdiciadas en medio de la alta demanda.

“Esa también es una posibilidad para agendar una cita si requiere con urgencia este documento de viaje. Cualquiera sea el caso, pueden acercarse sin necesidad de cita a las oficinas y los vamos a atender”, recordó Cernaqué, en referencia a la opción de tramitar un pasaporte de emergencia hasta 48 horas antes del viaje.

Tipos de pasaporte en el Perú