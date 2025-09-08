Corte de agua en Lima martes 9 de septiembre: Sedapal suspenderá el servicio en 6 distritos hasta 12 horasÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Este martes 9 de septiembre, Sedapal llevará a cabo cortes parciales de agua en seis distritos de Lima Metropolitana debido a labores programadas. La restricción, que permitirá realizar la limpieza de reservorios y el empalme de tuberías, afectará a zonas determinadas de Ate, La Molina, San Isidro, Independencia, San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo.
La empresa explicó que esta medida busca garantizar la calidad del agua y el buen estado de la infraestructura en las áreas mencionadas. El servicio se restablecerá de manera progresiva en cada distrito, con horarios y sectores diferenciados. En Ate se registrará la interrupción más extensa, alcanzando hasta 12 horas y 50 minutos en algunos puntos.
Zonas afectadas
A continuación, el detalle de las áreas impactadas, organizado por distrito para identificar rápidamente las zonas con cortes según los avisos oficiales de Sedapal.
Ate
- Sector 159: Asociación Niño Jesús I, II y III etapa, APV San Remo de Santa Clara, Asociación 30 de Agosto, Las Brisas de Santa Clara, Asociación 5 Estrellas, Asociación 6 de Octubre, La Estancia de Santa Clara, La Alameda, Jirón El Porvenir, Zona Polígono Santa Clara, Urbanización Municipalidad de Santa Anita, Asociación Marín, Urbanización El Fundo Santa Clara, Urbanización San Alfonso de Santa Clara.
- Horario: 2:00 p.m. a 11:50 p.m.
- Sector 178: Asociación Las Viñas de San Juan (manzanas A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, Ñ1, O1), manzana Z, manzana X.
- Horario: 11:00 a.m. a 11:50 p.m.
La Molina
- Sector 196: Urbanización Rinconada Alta I etapa, Urbanización El Refugio.
- Horario: 2:00 p.m. a 2:30 p.m.
San Isidro
- Sector 51: Urbanización El Rosario, Urbanización San Isidro, cuadrante formado por avenida Javier Prado Oeste, avenida Los Cipreses, avenida Camino Real, avenida El Rosario, avenida Víctor Andrés Belaúnde y avenida Jorge Basadre.
- Horario: 11:00 a.m. a 11:00 p.m.
- Motivo adicional: Ejecución de empalme de tubería.
Independencia
- Sector 337: P.J. José Olaya; Av. Las Malvinas; Pasaje Miramar; Pasaje La Amistad; Pasaje Las Violetas; Pasaje Los Laureles; Jirón Los Ceibos; Pasaje Los Tulipanes; Pasaje El Bosque; Cerro P/A; Pasaje El Olivar; Av. Las Malvinas; Ctra. 75; Pasaje Juan Velasco; Jirón San Agustín; Jirón 29 de Octubre; Profesor Von Humboldt; Pasaje Los Escritores; Jirón José Santos Chocano; Pasaje Santa Colonia; Pasaje 7 de Junio; Jirón Juan Pablo II; Jirón Los Olivos.
- Horario: 12:00 m. a 8:00 p.m.
- A.H. Bellavista Ampliación II etapa: Incluye áreas dentro del sector 337.
- Horario: 12:00 m. a 8:00 p.m.
San Juan de Lurigancho
- Sector 411: A.H. Los Claveles II, A.H. Nueva Juventud, A.H. El Pedregal, A.H. Jaime Yoshiyama, A.H. PJ Futuro 2000 Sector 30 de Abril, Agrupación Cruz de Las Naciones, Nueva Estrella, AA.HH. El Edén, Santa Rosa, Liberación, Pradera, Sol de Oro, UPIS Huáscar (Grupo XII), CE Ricardo Palma, A.H. El Rosal Alto, Av. 24 de Junio, A.H. 11 de Mayo, Cdra. 14, Casuarinas, Virgen del Carmen, Las Tres Cruces.
- Horario: 10:00 a.m. a 11:00 p.m.
- A.H. Nueva Juventud (incluido en sector 411).
- Horario: 10:00 a.m. a 11:00 p.m.
Villa María del Triunfo
- Sector 312: P.J. Virgen de Lourdes (sector Quillabamba Comité 54, sector Los Molinos, Anagamos, Urbanización Nueva Esperanza, P.J. Virgen de Lourdes).
- Horario: 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Recomendación de Sedapal
Sedapal recomendó a los vecinos afectados que reserven agua con anticipación y únicamente en la cantidad necesaria para el consumo diario, con el propósito de evitar disminuciones en la presión del sistema. Asimismo, precisó que la restitución del servicio se realizará de manera progresiva una vez concluidos los trabajos de mantenimiento y empalme.
La empresa estatal resaltó la importancia de mantenerse informados a través de sus canales oficiales y plataformas digitales, donde se comunicarán actualizaciones sobre los cortes programados o modificaciones en el cronograma. Mientras que Ate tendrá la interrupción más extensa, con casi 13 horas, en La Molina solo se suspenderá por 30 minutos. En el resto de distritos, la falta de agua variará entre 8 y 12 horas, de acuerdo con la zona y las labores técnicas requeridas.