¡Histórico! León XIV canonizará a Carlo Acutis, reconocido como el primer santo millennial

El papa León XIV canonizará este domingo a Carlo Acutis , joven millennial que usó internet para difundir la fe, junto a Pier Giorgio Frassati.

Este domingo 7 de septiembre, la Plaza de San Pedro será escenario de un hecho histórico: Carlo Acutis, conocido como el “ciberapóstol de la Eucaristía”, será declarado santo por el papa León XIV, convirtiéndose en el primer integrante de la generación millennial en alcanzar los altares de la Iglesia Católica.

La ceremonia no solo tendrá como protagonista al joven fallecido en 2006, sino también a Pier Giorgio Frassati, un italiano que murió en 1925 y que es recordado por su fervor religioso y compromiso social. Según el Vaticano, ambos representan una “hoja de ruta para la fe moderna”, uniendo la espiritualidad con el mundo digital y la acción comunitaria.

¿Quién fue Carlo Acutis?

Nacido en 1991 en Londres y criado en Milán, Carlo Acutis parecía un adolescente común: apasionado por el fútbol y los videojuegos. Sin embargo, desde muy pequeño mostró una profunda devoción. Asistía a misa diaria, rezaba el rosario y buscaba formas de compartir su fe con otros.

Lo que lo distinguió fue su habilidad para convertir internet en un medio evangelizador mucho antes de que la Iglesia hablara del “apostolado digital”. Con apenas 15 años, desarrolló páginas web para su colegio y parroquia, y creó una famosa exposición virtual de más de 100 milagros eucarísticos, visitada por millones de personas en todo el mundo.

Una fe en clave millennial