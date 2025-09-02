Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Corte de agua en Lima este miércoles 3 de septiembre: tres distritos serán afectados, según Sedapal

¡Confirmado! El 8 de septiembre será día no laborable en el Perú: esto debes saber

El 8 de septiembre será día no laborable en Apurímac en homenaje a la Virgen de Cocharcas, festividad religiosa y cultural que busca impulsar el turismo en la región.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡Confirmado! El 8 de septiembre será día no laborable en el Perú: esto debes saber
    ¡Confirmado! El 8 de septiembre será día no laborable en el Perú: esto debes saber
    ¡Confirmado! El 8 de septiembre será día no laborable en el Perú: esto debes saber

    Septiembre no solo marca la llegada de la primavera, también traerá un respiro adicional para miles de trabajadores en Apurímac. El domingo 8 de septiembre fue declarado día no laborable en la región, lo que permitirá disfrutar de un fin de semana largo.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Plaza Vea recibe multa de S/26,750 luego de que cliente se quedara atrapado en ascensor por más de dos horas

    ¿Por qué es feriado en Apurímac?

    La medida, publicada en el Diario Oficial El Peruano, responde a un motivo religioso y cultural. Según la Resolución Ejecutiva Regional N.° 701-2015-GR.APURIMAC/GR, se declaró cada 8 de septiembre como festivo en honor a la Virgen de Cocharcas, patrona que congrega a miles de devotos en la zona.

    El Santuario de Nuestra Señora de Cocharcas, ubicado a orillas del río Pampas en la provincia de Chincheros, tiene más de 400 años de historia y fue reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación.

    wapa.pe

    Impacto cultural y turístico

    El Gobierno Regional de Apurímac resaltó que este día festivo busca impulsar el turismo interno, ya que la festividad religiosa reúne multitudes y mantiene vivas tradiciones transmitidas por generaciones.

    wapa.pe

    TAMBIÉN PUEDES VER: Más de 300 choferes reciben capacitación GRATUITA para mejorar el transporte público

    Sector público y privado

    El feriado aplica de manera directa para los trabajadores del sector público en Apurímac. En el caso del sector privado, la norma indica que podrá acogerse al descanso siempre y cuando exista un acuerdo previo con el empleador.

    ¿Qué otros feriados quedan en 2025?

    Si no trabajas en esta región, todavía podrás disfrutar de los feriados nacionales que restan en el año:

    • 8 de octubre: Combate de Angamos.
    • 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.
    • 8 y 9 de diciembre: Inmaculada Concepción y Batalla de Ayacucho.
    • 25 de diciembre: Navidad.

    De esta forma, el 8 de septiembre se suma como fecha especial para los apurimeños, quienes celebrarán a su patrona con actividades religiosas, culturales y turísticas.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡Confirmado! El 8 de septiembre será día no laborable en el Perú: esto debes saber
    Dara Rojas Paredes

    Redactora en la sección de la revista Wapa. Bachiller en periodismo por la universidad Jaime Bausate y Meza. Apasionada por el contenido digital, la redacción web, redes sociales y locutora de espectáculos.

    Lo último en Wapa

    Corte de agua en Lima este miércoles 3 de septiembre: tres distritos serán afectados, según Sedapal

    El impactante destino de Ada Cuadros: viajó para trabajar como niñera y hoy cumple cadena perpetua en EE.UU.

    ¿Cómo saber si tienes denuncias policiales en tu contra este 2025? Podrías llevarte una terrible sorpresa

    Presentador ecuatoriano se burla de Perú en 'Mundial de Desayunos': "No puede ser que nos elimine un pan con cuero"

    Corte de agua para este lunes 1 de septiembre: Sedapal anuncia distritos y horarios afectados en Lima

    Lo más vistos en Ocio

    La caída de Lamborgini en Perú: Descubre por qué estos helados no lograron vencer a D’Onofrio

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    B - Factory Lent

    Monturas Importadas de Lentes de Metal o Carey + Resina UV + Examen Visual y Más

    PRECIO

    S/ 39.90
    Comprar

    EITHAN BLUE SALÓN

    ¡Alisado brasilero con keratina a todo largo!

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;