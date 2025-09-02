El 8 de septiembre será día no laborable en Apurímac en homenaje a la Virgen de Cocharcas , festividad religiosa y cultural que busca impulsar el turismo en la región.

¡Confirmado! El 8 de septiembre será día no laborable en el Perú: esto debes saber

Septiembre no solo marca la llegada de la primavera, también traerá un respiro adicional para miles de trabajadores en Apurímac. El domingo 8 de septiembre fue declarado día no laborable en la región, lo que permitirá disfrutar de un fin de semana largo.

¿Por qué es feriado en Apurímac?

La medida, publicada en el Diario Oficial El Peruano, responde a un motivo religioso y cultural. Según la Resolución Ejecutiva Regional N.° 701-2015-GR.APURIMAC/GR, se declaró cada 8 de septiembre como festivo en honor a la Virgen de Cocharcas, patrona que congrega a miles de devotos en la zona.

El Santuario de Nuestra Señora de Cocharcas, ubicado a orillas del río Pampas en la provincia de Chincheros, tiene más de 400 años de historia y fue reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación.

Impacto cultural y turístico

El Gobierno Regional de Apurímac resaltó que este día festivo busca impulsar el turismo interno, ya que la festividad religiosa reúne multitudes y mantiene vivas tradiciones transmitidas por generaciones.

Sector público y privado

El feriado aplica de manera directa para los trabajadores del sector público en Apurímac. En el caso del sector privado, la norma indica que podrá acogerse al descanso siempre y cuando exista un acuerdo previo con el empleador.

¿Qué otros feriados quedan en 2025?

Si no trabajas en esta región, todavía podrás disfrutar de los feriados nacionales que restan en el año:

8 de octubre: Combate de Angamos.

Combate de Angamos. 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Día de Todos los Santos. 8 y 9 de diciembre: Inmaculada Concepción y Batalla de Ayacucho.

Inmaculada Concepción y Batalla de Ayacucho. 25 de diciembre: Navidad.