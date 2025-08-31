Reniec oficializa el DNIe 3.0: único documento válido y con tarifa especial hasta diciembre

Wapa.pe
Reniec oficializó el DNI electrónico 3.0 como único documento válido en el Perú desde agosto 2025. Conoce su costo, beneficios y el fin del clásico DNI azul y amarillo.

    El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) inició la masificación del DNI electrónico 3.0, considerado el documento de identidad más seguro de Latinoamérica. Desde su implementación oficial, este reemplaza por completo al tradicional DNI azul para adultos y al DNI amarillo para menores.

    ¿Cuál es el costo del DNI electrónico 3.0?

    Reniec estableció que desde el 29 de agosto de 2025, el único documento emitido para mayores y menores de edad será el DNIe 3.0, con un precio accesible:

    • S/ 30.00 para mayores de 17 años.
    • S/ 16.00 para menores de edad.

    Este precio especial estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, como parte de la campaña nacional de masificación aprobada en la Resolución Jefatural 144-2025.

    Además, quienes pagaron previamente por trámites del DNI azul o amarillo podrán canjearlos por el DNIe 3.0 sin costo adicional.

    Una tarifa menor a la versión anterior

    Cuando Reniec lanzó el DNI electrónico 3.0 en abril de 2025, su precio era de S/ 41.00, el mismo que se cobraba por el DNIe tradicional. Ese valor aún se aplica para quienes ya cuentan con un DNI electrónico y necesiten renovarlo en línea (código de tributo 00525).

    En comparación, el DNI azul convencional costaba S/ 30.00, lo que explica la decisión de ajustar el precio del nuevo documento para acelerar su adopción en la población.

    Un cambio histórico en la identificación de los peruanos

    Con esta medida, Reniec pone fin a 28 años de vigencia del DNI azul para adultos y a 23 años del DNI amarillo para menores. En adelante, todos los ciudadanos deberán portar el DNIe 3.0, que incorpora mayores estándares de seguridad digital y abre la puerta a servicios electrónicos más modernos.

    Campañas previas de masificación

    El anuncio no es aislado: en 2023, Reniec ya había lanzado una campaña especial que permitió a 100 mil ciudadanos obtener el DNIe al mismo costo del azul. Bajo el lema “DNIe, el aliado para proteger tu identidad”, la entidad buscaba entonces iniciar el proceso de transición hacia la digitalización total.



