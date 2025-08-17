Una cuidadora en San Diego fue condenada a cadena perpetua por facilitar el abuso sexual de niñas pequeñas, algunas con autismo. La Fiscalía impulsa leyes para evitar que criminales como ella accedan a libertad condicional anticipada.

La Fiscalía del Condado de San Diego anunció la sentencia de Brittney Lyon, de 31 años, quien fue condenada a cadena perpetua por su participación activa en una red de abuso sexual infantil junto a su pareja, Samuel Cabrera. Lyon facilitó el acceso a al menos cuatro niñas, dos de ellas con autismo y una sin capacidad de habla, para que Cabrera las agrediera sexualmente. Las víctimas tenían entre 3 y 7 años.

Niñera tiene sentencia ejemplar por crímenes atroces

Tras declararse culpable en mayo de múltiples cargos, incluyendo actos lascivos forzados contra menores, secuestro y robo domiciliario, Lyon recibió una condena de entre 100 años y cadena perpetua. Cabrera, su coacusado, ya había sido sentenciado en 2021 a ocho cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional.

“La justa sentencia de hoy pone fin a un capítulo despreciable que ha destruido la inocencia y devastado a familias en el condado de San Diego”, afirmó la Fiscal de Distrito Summer Stephan. “Este acusado fue despiadada al hacerse pasar por una niñera confiable y reclutar a menores autistas, solo para cometer los actos más atroces contra ellos”.

Conoce más sobre la investigación

El caso salió a la luz en 2016 cuando una de las niñas expresó a su madre que no quería volver a estar con Lyon, quien era amiga de la familia y ocasionalmente cuidaba a la menor. Las revelaciones llevaron a la policía hasta Cabrera, quien fue detenido tras una persecución. En su vehículo se halló una caja con seis discos duros que contenían cientos de videos de los abusos cometidos por Lyon y Cabrera, incluyendo escenas de extrema violencia y uso de sustancias para someter a las víctimas.

Más allá del abuso: espionaje y grabaciones clandestinas

Además de los videos de abuso infantil, se encontraron grabaciones secretas realizadas por Lyon en probadores, baños y vestidores de negocios del norte del condado, donde filmaba a mujeres y niñas sin su consentimiento. Las autoridades creen que hay más víctimas no identificadas.

Lyon, residente de San Marcos, ofrecía sus servicios como cuidadora en un sitio web especializado, donde mostraba interés particular en trabajar con niños con necesidades especiales. Las tres víctimas restantes fueron contactadas por ese medio. Las comunicaciones entre Lyon y Cabrera revelan una coordinación sistemática para acceder a los menores y abusar de ellos en diferentes ubicaciones.

Aunque la sentencia impuesta supera los 100 años, Lyon podría solicitar libertad condicional a los 50 años, lo que ha generado preocupación entre legisladores y autoridades. De ser aprobada, Lyon cumpliría solo 28 años de prisión.

Legislación para cerrar lagunas legales

Para evitar que casos como este se repitan, la Fiscalía apoya el Proyecto de Ley del Senado SB 286, impulsado por el Senador Brian Jones, que busca excluir a delincuentes sexuales violentos del programa de libertad condicional para personas mayores.

“Tras los atroces crímenes sexuales que Brittney Lyon cometió contra menores, la Fiscal de Distrito Summer Stephan cumplió con su deber de asegurar una sentencia justa de 100 años de prisión a cadena perpetua”, declaró el Senador Jones. “Es vergonzoso que una laguna legal en la ley de California permita que Lyon quede libre tras cumplir menos de un tercio de su condena”.

La Asambleísta Stephanie Nguyen también presentó el Proyecto de Ley AB 47, con objetivos similares. Ambos proyectos se encuentran actualmente en revisión en los comités legislativos correspondientes.

“Nuestro objetivo al apoyar estos proyectos de ley es salvaguardar las sentencias justas que los tribunales imponen a los agresores sexuales violentos y asesinos”, expresó la Fiscal Stephan. “Los 50 años no son precisamente una edad avanzada, sobre todo en el ámbito de los abusadores de menores”.

Apoyo institucional desde el condado

El Supervisor del Condado de San Diego, Jim Desmond, presentará una carta de respaldo a ambas iniciativas legislativas el 26 de agosto.