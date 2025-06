Perú no se salvará: Julio Velarde filtró el "mayor riesgo" contra el país por el conflicto entre Irán, Israel y EE.UU.

Velarde manifestó su deseo de que este escenario no se concrete, ya que sería “el mayor riesgo en corto plazo” que podría impactar no solo en la economía peruana, sino en la global. Estimó que, de producirse una interrupción en la zona, el precio del crudo podría aumentar hasta en un 50%. No obstante, también expresó que una subida sostenida en el precio del petróleo probablemente no se prolongaría demasiado, aunque reconoció que “sí podría tener un efecto perjudicial”.