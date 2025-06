¿Julio sin gratificación? La razón por la que miles de trabajadores en Perú podrían quedarse sin este beneficio

Jimmy Quispe , product manager de Defontana, señaló que muchas organizaciones todavía operan con planillas de forma manual , lo cual no solo es poco práctico, sino que además puede generar sanciones legales y dañar la relación de confianza con los empleados.

“El manejo manual del cálculo y registro de gratificaciones no solo es ineficiente, sino que abre la puerta a errores costosos. Hoy, no aprovechar plataformas que automatizan estos procesos conforme a ley ya no es una opción, es un riesgo”, señaló Quispe.