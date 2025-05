Comerciantes bolivianos NO ACEPTAN su moneda por devaluación y EXIGEN SOLES como medio de pago

La situación económica de Bolivia ha hecho que su moneda pierda valor rápidamente, sobre todo en puntos de intercambio como Desaguadero . La pérdida de confianza se nota en las calles: los mototaxistas y comerciantes ya no aceptan bolivianos , y las transacciones se hacen principalmente con soles.

“Antes pagaba a mis caseras peruanas en bolivianos, pero ahora no lo aceptan porque ya no tiene valor. Un ejemplo claro son los mototaxistas que ayudan a cruzar la frontera, quienes ya no reciben plata boliviana”, cuenta Efraín Mamani, comerciante boliviano.