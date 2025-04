Boliviano hace sorprendente comentario en su primera visita a Lima: "Toda la población de Bolivia vive en esta ciudad"

“La ciudad de Lima me fascinó y me sorprendió. Es una ciudad tan grande, tan inmensa, con tanta gente. Me topé con personas muy amables, muy atentas. Les preguntas algo y te responden y te ayudan. La ciudad de Lima me encantó, me enamoró”, compartió emocionado Su testimonio es uno más que confirma el encanto de Lima como destino turístico. Una ciudad que, pese a sus contrastes y caos urbano, continúa maravillando a quienes se animan a descubrirla.