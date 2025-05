Nuevo dueño de Telefónica del Perú plantea DRÁSTICO CAMBIO tras su venta: ¿Qué pasará con tu LÍNEA?

A menos de un mes de haber concretado la venta del 99,3 % de su participación en Telefónica del Perú S.A.A . a Integra Tec International Inc. , la empresa ha anunciado ajustes significativos en su estructura organizacional que marcan el inicio de una nueva etapa en su trayectoria en el país.

Del mismo modo, se convocó a una Junta General de Accionistas no presencial para el 9 de junio de 2025 a las 9:00 a.m., con una agenda que contempla el cambio de nombre, la emisión de acciones preferenciales sin voto y la modificación de los artículos 1°, 5° y 6° bis del estatuto social. En caso de no alcanzarse el quórum requerido, se han programado convocatorias adicionales para los días 13 y 18 de junio, bajo las mismas condiciones de participación remota.