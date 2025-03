De Villa El Salvador al MIT: Joven genio de 17 años, segundo puesto de la UNI, hace historia con beca en EE. UU.

Pero este no es su primer gran logro. Antes de ser aceptado en el MIT, Mario ingresó a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para la carrera de Física, obteniendo el segundo puesto en el cómputo general. Además, su talento traspasó fronteras cuando fue seleccionado por la Sociedad de Física en Alemania para desarrollar un proyecto de investigación en el Instituto Max Planck, siendo el único latinoamericano en participar.

"Nada es imposible, si realmente lo deseas, lo persigues y persistes hasta lograrlo. Estoy muy agradecido a mis padres, quienes siempre me apoyaron durante días, noches y madrugadas, que no dudaron en llevarme a un colegio de buen nivel que me preparó para estar donde estoy ahora", comentó el joven estudiante.