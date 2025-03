Pescador peruano varado 95 días en alta mar contó qué hizo para sobrevivir: "No llovió por semanas"

“Agradezco a Dios. Me encontró una tripulación hermosa, sensacional. Parecían mi familia. Llegué sin poder caminar. He sobrevivido gracias a la lluvia y he estado cocinando en leña casi un mes en mi bote. Me hacía mi arrocito… Hace 15 días no llovía, 15 días que no tomaba agua ni comía… Estoy tomando suero, comiendo despacio”, relató el pescador.