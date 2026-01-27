Influencers regresan a EEG verano 2026 y elevan el look playero con dos tendencias clave que confirman el reinado del maximalismo.

Karen Dejo reaparece en EEG con Melissa Loza y marcan tendencia con looks playeros este verano 2026. | Composición Wapa

Karen Dejo reaparece en EEG con Melissa Loza y marcan tendencia con looks playeros este verano 2026. | Composición Wapa

Karen Dejo y Melissa Loza sorprendieron a los seguidores de Esto es Guerra: Desafío 14 al confirmar su continuidad en la temporada 2026, reafirmándose como figuras históricas del reality. Su regreso, desde el estreno el 26 de enero, no solo despertó nostalgia, también impuso estilo.

Ambas apostaron por trajes de baño artesanales y dejaron atrás el minimalismo, sumándose a la fiebre de los accesorios maxi, una de las tendencias clave del verano. Descubre cómo sus looks marcan pauta esta temporada.

Karen Dejo y Melissa Loza regresan a EEG y cautivan con bikini artesanal

Con su esperado regreso a Esto es Guerra, Karen Dejo y Melissa Loza no solo despertaron nostalgia entre los fans, también reafirmaron su lugar como referentes de estilo. Ambas apostaron por bikinis artesanales de crochet, una tendencia que desde 2025 viene ganando fuerza y que en el verano 2026 se consolida como imprescindible en el armario de playa.

Karen Dejo y Melissa Loza regresan a EEG y conquistan miradas con bikinis crochet

El tejido hecho a mano aporta textura, aire bohemio y un guiño retro que domina la moda veraniega. Melissa eligió un delicado tono rosa bebé, mientras Karen impactó con un vibrante fucsia, demostrando que lo artesanal también puede ser audaz, femenino y absolutamente protagonista del look.

Accesorios XL: el nuevo poder del estilo veraniego

El minimalismo queda en pausa porque este verano 2026 los accesorios XL se convierten en los verdaderos protagonistas del look. Aretes escultóricos, collares chunky, pulseras rígidas y bolsos oversized elevan hasta el outfit más simple, aportando carácter, dramatismo y una fuerte declaración de estilo.

La clave está en equilibrar: siluetas limpias sirven como lienzo perfecto para que estas piezas maximalistas brillen sin competencia. Pasarelas y street style lo confirman: más tamaño, más impacto. Esta temporada, los accesorios no complementan, dominan el estilismo.