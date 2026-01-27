Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡A alistar las velas! Anuncian cortes de luz este 27 y 29 de enero por hasta 5 horas: revisa si tu zona se verá afectada

Karen Dejo y Melissa Loza regresan a EEG y marcan tendencia con bikinis de crochet y accesorios maxi

Influencers regresan a EEG verano 2026 y elevan el look playero con dos tendencias clave que confirman el reinado del maximalismo.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Karen Dejo y Melissa Loza regresan a EEG y marcan tendencia con bikinis de crochet y accesorios maxi
    Karen Dejo reaparece en EEG con Melissa Loza y marcan tendencia con looks playeros este verano 2026. | Composición Wapa
    Karen Dejo y Melissa Loza regresan a EEG y marcan tendencia con bikinis de crochet y accesorios maxi

    Karen Dejo y Melissa Loza sorprendieron a los seguidores de Esto es Guerra: Desafío 14 al confirmar su continuidad en la temporada 2026, reafirmándose como figuras históricas del reality. Su regreso, desde el estreno el 26 de enero, no solo despertó nostalgia, también impuso estilo.

    Ambas apostaron por trajes de baño artesanales y dejaron atrás el minimalismo, sumándose a la fiebre de los accesorios maxi, una de las tendencias clave del verano. Descubre cómo sus looks marcan pauta esta temporada.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Gisela Valcárcel celebra su cumpleaños 63 en Jate y deslumbra con elegante look total black

    Karen Dejo y Melissa Loza regresan a EEG y cautivan con bikini artesanal

    Con su esperado regreso a Esto es Guerra, Karen Dejo y Melissa Loza no solo despertaron nostalgia entre los fans, también reafirmaron su lugar como referentes de estilo. Ambas apostaron por bikinis artesanales de crochet, una tendencia que desde 2025 viene ganando fuerza y que en el verano 2026 se consolida como imprescindible en el armario de playa.

    Karen Dejo y Melissa Loza regresan a EEG y conquistan miradas con bikinis crochet
    Karen Dejo y Melissa Loza regresan a EEG y conquistan miradas con bikinis crochet

    El tejido hecho a mano aporta textura, aire bohemio y un guiño retro que domina la moda veraniega. Melissa eligió un delicado tono rosa bebé, mientras Karen impactó con un vibrante fucsia, demostrando que lo artesanal también puede ser audaz, femenino y absolutamente protagonista del look.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Daniela Darcourt renueva su look este verano con impactantes trenzas africanas

    Accesorios XL: el nuevo poder del estilo veraniego

    El minimalismo queda en pausa porque este verano 2026 los accesorios XL se convierten en los verdaderos protagonistas del look. Aretes escultóricos, collares chunky, pulseras rígidas y bolsos oversized elevan hasta el outfit más simple, aportando carácter, dramatismo y una fuerte declaración de estilo.

    La clave está en equilibrar: siluetas limpias sirven como lienzo perfecto para que estas piezas maximalistas brillen sin competencia. Pasarelas y street style lo confirman: más tamaño, más impacto. Esta temporada, los accesorios no complementan, dominan el estilismo.

    Los accesorios XL dominan las tendencias del verano 2026
    Los accesorios XL dominan las tendencias del verano 2026
    SOBRE EL AUTOR:
    Karen Dejo y Melissa Loza regresan a EEG y marcan tendencia con bikinis de crochet y accesorios maxi
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Karen Dejo y Melissa Loza regresan a EEG y marcan tendencia con bikinis de crochet y accesorios maxi

    Los 7 aceites que hidratan y fortalecen tu melena: cómo y cuándo usarlos

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;