Conoce el Sparkling, la tendencia de brillos que dominará el 2020

Diciembre puede convertirse en la temporada más llamativa del año, pues nos encontramos en busca del outfit perfecto para no pasar desapercibidas en estas fiestas.

Sin embargo, existe una tendencia de moda que no hará más que gritar brillo por donde sea que lo veas y ayudará a que tu look sea el mejor que puedas tener.

Así que, para las épocas festivas, el brillo es una tendencia que no debes dejar de dominar, ya sea usando prendas estilo glitter, metálica o incluso sequins, lo importante es no dejar de usar el sparkling.

Aunque hablamos de brillar, no es que te querramos decir que uses brillos de pies a cabeza, todo dependerá de tu propio estilo y cómo es que realmente lo quieras lucir. Recuerda que no todos tenemos los mismos gustos, la idea es sentirte cómoda y segura de lo que llevas puesto.

Puedes jugar con lo metálico, lo colorido o incluso llevar un vestido de lentejuelas que sería ideal para estas fechas festivas. Ya lo sabes wapa, esta tendencia puede convertirse en tu favorita e incluso podría ser tendencia 2020.