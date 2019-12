Así es como puedes combinar una blusa transparente con jeans [FOTOS]

A partir de diciembre buscamos como brillar con algunos looks, sobre todo para fiestas y para disfrutar del verano, por lo que una de las grandes opciones para hacerlo es usar blusas transparentes.

Y es que esta prenda es sumamente versátil, sobre todo si la llevas con jeans puedes crear diversos looks que todos amarán y querrán copiar.

1. Con skinny jeans

Un básico de nuestro armario son los skinny jeans, por lo que si estás buscando un nuevo estilo para vestir, no dudes que esta prenda siempre será una buena salida. Así que, puedes combinarlo con tacones, para un estilo más sofisticado o con zapatillas si quieres algo más casual.

2. Con Palazzos

Sí, también hay palazzos en jeans, si prefieres este estilo mucho más moderno y de tendencia, así que, también es ideal para llevarlo con tu blusa transparente este verano.

3. Con Jeans Negros

Si te gusta los total looks, un total black será el elegido. Puedes llevar tu blusa transparente junto a jeans negros, esta combinación jamás tendrá pierde, así que no temas a usarlo. Además este puede ser un perfecto look para una noche.