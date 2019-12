Karl Lagerfeld dejará la pieles de animales en sus colecciones

Aunque hace unos años atrás Karl Lagerfeld argumentó y defendió el uso de pieles de animales en la ropa, esta vez su firma ha decidido dejar de hacerlo en sus nuevas colecciones y esta noticia ha sido agradable para PETA.

Por el 2015 Karl Lagerfeld fue entrevistado por el The New York Times dónde, al preguntarle por el uso de pieles de animales en la ropa, el respondió diciendo: "¿Quién pagará todo el desempleo de la gente si suprime la industria de las pieles? Los cazadores del norte por el sable, no tienen otro trabajo, no hay nada más que hacer. Las organizaciones que están muy en contra de eso, no son Bill Gates. Para mí, mientras las personas coman carne y usen cuero, no entiendo el mensaje".

Sin embargo la firma acaba de anunciar que ya se dejarán de usar las pieles de los animales para estos fines. "Tras la muerte de Karl Lagerfeld, los tiempos han cambiado y estados como California ya prohibe la venta y la fabricación de nuevos productos de piel. Desde esta posición, PETA manifestó que: "los compradores éticos simplemente no quieren que los animales sean maltratados y asesinados por abrigos, cuellos y puños, y estas prohibiciones de pieles son una prueba de que la industria de la moda está cambiando para satisfacer la creciente demanda de alternativas de lujo para los animales".

Es así como, a partir de la muerte del ícono de la moda, llegan consigo nuevos cambios en la industria.