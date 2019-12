Melissa Loza sabe cómo usar el blanco para lucir la pancita de embarazo [FOTOS]

Melissa Loza hace gala de buen gusto y buen vestir con grandes looks y ahora que se encuentra embarazada lo hace con mucho más amor para no dejar de lucir su vientre, pues como cualquier madre se siente orgullosa y feliz de encontrarse en la dulce espera.

Y es que la modelo es una fiel fan de los vestido ceñidos y esto es mucho más favorecedor si lo que buscamos es destacar la pancita de embarazo.

Sin embargo un color que no hace más que realzar la forma de nuestro cuerpo es el blanco y Melissa lo sabe muy bien, por esa razón no dudo en lucirlo en diversas prendas con distintos looks y estilos para cualquier ocasión.

Es así como Melissa Loza nos muestra diversos looks con color blanco que no hace más que demostrar que el cuerpo de las embarazadas es tan lindo que no querrás dejar de lucirlo.

Revisa nuestra fotogalería y mira alguno de los looks de Melissa Loza donde el blanco es el protagonista de su outfit y el encargado de resaltar su vientre de embarazo.