Jaime Bayly DESTAPA cuánto gana con su canal de YouTube y admite algo inesperado: “Es más de lo que merezco”

El célebre periodista y escritor peruano reveló las millonarias ganancias que percibe gracias a su canal de YouTube , superando con creces su salario en la pantalla chica.

El reconocido escritor y periodista peruano Jaime Bayly ha vuelto a sacudir el panorama de los medios de comunicación con revelaciones que demuestran su total vigencia en la era digital. Durante una reciente y sincera entrevista, el conductor de televisión dejó boquiabiertos a sus seguidores al detallar el rotundo éxito financiero de su faceta como creador de contenido en internet. El popular 'Francotirador' demostró que su capacidad para convocar audiencias masivas no ha perdido potencia, migrando con un éxito rotundo de las pantallas tradicionales hacia las nuevas plataformas.

A sus 61 años, el comunicador admitió sin tapujos que sus ingresos económicos se han transformado de manera drástica en el último año. Bayly genera actualmente en su canal de YouTube aproximadamente el doble de lo que percibe por su contrato en la televisión abierta. Este proyecto, desarrollado de la mano de su esposa Silvia Núñez del Arco, nació originalmente como una alternativa de independencia mediática y hoy se consagra como su mina de oro.

El millonario éxito digital de Jaime Bayly frente a la televisión tradicional

En diálogo con el podcast del periodista uruguayo Ignacio 'Nacho' Álvarez, el creador de 'No se lo digas a nadie' explicó los pormenores de esta transición corporativa. A pesar de la enorme curiosidad de su entrevistador por conocer las sumas exactas, el escritor optó por mantener la prudencia por una cuestión de elegancia y educación familiar. "Me deja más o menos el doble de lo que gano en el canal de televisión de aire. No voy a decir el monto, mi mamá me enseñó que hablar de dinero en público no es de buen gusto", matizó con su característico sentido del humor.

Esta confesión desató una ola de comentarios en las redes sociales de Perú, abriendo un debate sobre la inminente crisis de los medios tradicionales frente al streaming. Para Bayly, YouTube representa un activo empresarial y una póliza de seguro que le permite interactuar directamente con su comunidad de más de un millón de suscriptores sin censuras ni intermediarios corporativos. El presentador reconoció con total humildad que la rentabilidad de sus videos diarios ha superado con creces todas las expectativas comerciales que proyectó al iniciar el canal.

El impacto de la monetización en internet y el futuro de 'El Francotirador'

La prensa de espectáculos local ha destacado que el caso de Bayly no es aislado, pero sí uno de los más lucrativos de la farándula nacional debido al alto valor de su audiencia internacional. Al transmitir desde Miami, los anunciantes y las visualizaciones de su canal provienen de países con un costo por click (CPC) bastante elevado, lo que infla exponencialmente sus ganancias mensuales. Esto le ha permitido consolidar un formato diario e íntimo donde repasa la política internacional, sus vivencias familiares y anécdotas literarias con total libertad.