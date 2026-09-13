¡NO SOPORTÓ! Gino Assereto ARRUINA romántico momento de su hija con su novio y los INTERRUMPE: "Y después la queja..."Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Gino Assereto protagonizó un inesperado momento familiar junto a Arianna Assereto, su hija mayor, y el joven con quien estaría saliendo. Todo ocurrió en una comida familiar, donde Gino, quien se robó el protagonismo, aprovechó para interrumpir un romántico momento de su engreída.
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Gino Assereto interrumpe la escena romántica de su hija mayor
En el video subido por Gino Assereto se puede ver a Arianna Assereto junto a su novio en una reunión. En un momento, ella intenta darle comida en la boca a su pareja, mostrándose cómplices, sin imaginar lo que ocurriría.
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No obstante, el momento romántico se vio frustrado cuando Gino se acercó rápidamente para tomar el alimento de la mano de su hija y ofrecérselo él mismo al chico, generando risas en la mesa.
La inesperada acción del exintegrante de 'Esto es guerra' provocó una reacción divertida del joven, mientras Gino regresaba a su lugar entre risas. El evento puso de manifiesto la cercanía y el buen humor que rodean a la familia.
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Gino Assereto deja frase tras divertido momento
El ex de Jazmín Pinedo agregó aún más humor al momento al acompañar el video con una frase que aludía al tierno gesto de su hija.
"Y después la queja q ya no hay mujeres detallistas y amorosas", se lee en su video publicado en su cuenta oficial de Instagram.
Con esta divertida ocurrencia, el exchico reality convirtió una simple escena familiar en un fenómeno viral entre sus seguidores, quienes pudieron ver un poco más de su faceta paternal.
¿Quién es Arianna Assereto y qué estudia?
Aparte de su vida amorosa, Arianna Assereto avanza también en su desarrollo profesional. Ha informado que estudia Arquitectura en la Universidad de Lima, optando por una carrera alejada del medio televisivo en el que brillan su padre y otros miembros de su familia.
Arianna es hija de Gino Assereto y sobrina de Jota Benz, por lo que mantiene lazos con el mundo del espectáculo peruano. Sin embargo, su formación universitaria indica que dirige su futuro hacia otros horizontes.
Mientras avanza en sus estudios, la joven también revela momentos de su vida diaria en las redes sociales. En esta ocasión, una escena aparentemente trivial junto a su novio terminó en una divertida intervención de su padre.