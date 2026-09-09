¡LO MANDÓ DIRECTO A LA SOLTERÍA! Karla Tarazona sorprende con predicción sobre Rafael Cardozo: “Será el eterno soltero”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Karla Tarazona volvió a referirse a Rafael Cardozo luego del matrimonio de Carol Reali, más conocida como Cachaza, con André Bankoff. La conductora cuestionó que el brasileño siga opinando sobre la nueva etapa sentimental de su expareja y lanzó una contundente predicción sobre su futuro amoroso.
Para Tarazona, Cardozo debería mantenerse al margen de la vida personal de Cachaza, especialmente después de que su relación de más de una década terminara sin llegar al matrimonio.
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Karla Tarazona cuestiona a Rafael Cardozo por hablar de Cachaza
La presentadora recordó que Rafael tardó varios años en comprometerse con Carol Reali y consideró contradictorio que ahora se pronuncie sobre su matrimonio.
“Qué puede opinar Rafael si se demoró doce años en pedir la mano, pide la mano y se separa. No entiendo. A Cachaza ahora se le ve tan feliz”.
Tarazona también destacó que la modelo finalmente encontró una pareja con la que comparte objetivos similares.
“Ella soñó tantos años con una familia y encontró una persona que le dio una, que tenía los mismos pensamientos, las mismas metas que ella y listo”, señaló la conductora.
Karla Tarazona asegura que Cardozo será “el eterno soltero”
En otro momento, la conductora fue mucho más directa al hablar sobre el futuro sentimental del exchico reality.
“Rafael Cardozo seguirá regalando anillos y será el eterno soltero, porque así como va, no creo que se case”, aseveró.
La frase surgió luego de que Cardozo marcara distancia de Cachaza y afirmara que, como expareja, no le correspondía opinar sobre su boda con André Bankoff.
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André Bankoff también respondió tras comentarios de Rafael
El actual esposo de Cachaza prefirió no entrar en confrontaciones y reaccionó brevemente a una publicación relacionada con las declaraciones de Cardozo.
“Gracias por todo cariño, Dios los bendiga siempre”, escribió André Bankoff.
Por su parte, Rafael ya había dejado claro que no desea seguir siendo relacionado con la vida sentimental de su ex.
“Yo soy el ex. El ex no tiene que opinar. Tampoco quiero la bendición de mi ex para mi vida, así que no opino, no deseo nada”, manifestó Cardozo frente a las cámaras de 'Arriba Mi Gente'.