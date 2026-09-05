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Karla Tarazona se tatúa en honor a Christian Domínguez tras su boda

Karla Tarazona sorprendió mostrando un tatuaje que conmemora la fecha de su boda con Christian Domínguez.

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    Karla Tarazona se tatúa en honor a Christian Domínguez tras su boda
    Karla Tarazona se hace TATÚAJE en honor a Christian Domínguez y el amor después de su boda | Composición Ep | Difusión / Willax
    Karla Tarazona se tatúa en honor a Christian Domínguez tras su boda

    Después de tres meses desde la boda con Christian Domínguez, Karla Tarazona sorprendió nuevamente al mostrar su nuevo tatuaje de significado especial. La conductora reveló el diseño durante su aparición en 'Amor y Fuego'.

    En lugar de repetir su elección pasada, cuando se tatuó las iniciales del cantante, esta vez Karla decidió plasmar en su piel la fecha de su matrimonio, que fue formalizado en una notaría.

    "Me hice un tatuaje con la fecha de matrimonio", comentó inicialmente Karla Tarazona. Luego añadió: "Es solo la fecha por ahora, no las iniciales; vamos a ver cómo avanza. Hasta ahora, todo va bien, para tristeza de algunos y alegría de otros".

    Karla dejó claro que no tiene intención de lamentar su decisión de honrar a Christian en su piel. "No me arrepentiría. ¿Por qué debería? Creo que cuando estás en una relación y confías plenamente, es la etapa en la que estamos", respondió.

    Por su parte, Christian Domínguez fue cuestionado sobre un tatuaje anterior que mostraba el rostro de Pamela Franco. Explicó que algunos de sus diseños han sido alterados o eliminados, mientras que otros los conserva por su significado personal.

    "Algunos fueron modificados y otros eliminados. Mis tatuajes reflejan las experiencias vividas. Algunos los mantengo porque significan mucho para mí", indicó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Karla Tarazona se tatúa en honor a Christian Domínguez tras su boda
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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