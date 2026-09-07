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Rafael Cardozo lanzó dardazo tras el matrimonio de Cachaza y André Bankoff: "Firmar un papel no garantiza nada"

Rafael Cardozo reaccionó al matrimonio de Cachaza con André Bankoff y explicó por qué ya no quiere opinar sobre su expareja tras 11 años juntos.

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    Rafael Cardozo lanzó dardazo tras el matrimonio de Cachaza y André Bankoff: "Firmar un papel no garantiza nada"

    Rafael Cardozo decidió marcar distancia de Carol Reali, más conocida como Cachaza, luego de que la modelo brasileña contrajera matrimonio civil con André Bankoff, con quien además espera su primer hijo.

    El exchico reality, que mantuvo una relación de 11 años con Cachaza, aseguró que no desea continuar opinando sobre la vida sentimental de su expareja y explicó por qué considera que su historia juntos debe quedar definitivamente en el pasado.

    Rafael Cardozo evita opinar sobre la boda de Cachaza

    Ante las cámaras de 'Arriba Mi Gente', Cardozo fue consultado sobre el reciente matrimonio de Carol Reali. Sin embargo, dejó claro que no considera apropiado pronunciarse sobre esta nueva etapa.

    “Yo soy el ex. El ex no tiene que opinar. (¿Le deseas lo mejor?) Yo con mi novia y yo no quiero la bendición de su ex, no lo quiero. Entonces, yo tampoco le voy a dar mi bendición... Yo soy el ex. No opino, no deseo nada. Soy ex. Ex no opina”, dijo para las cámaras de Arriba Mi Gente.

    La ciudadanía también pidió que dejen de relacionarlo constantemente con Cachaza, especialmente ahora que ella está formando una familia con André Bankoff.

    “La gente aún sigue involucrándome, ¿no? Imagínate mal para el chico que ya va a ser papá y sigue involucrándome ahí. Hay comentarios por parte de ella que no me gusta y tampoco voy a responderle. Yo creo que un día se va a dar cuenta de lo que está haciendo, ¿no? Ah, ya escuché hablar de él en su momento, pero no sé nada”, señaló.

    Rafael Cardozo recuerda su relación de 11 años con Cachaza

    Cardozo también se refirió a las críticas que recibió durante años por no haberse casado con Carol Reali pese al largo tiempo que estuvieron juntos.

    Según explicó, nunca consideró que un matrimonio fuera garantía de que una relación permaneciera para siempre.

    “(¿Por qué demoraste tanto?) Así soy, soy lento. Y firmar un papel no garantiza nada. Mira, yo tuve una relación de 11 años y bien, no es que no funcionó, funcionó por 11 años. Entonces, tuve una relación bonita, pero ahora ya no tengo más ningún vínculo con ella”, acotó.

    Además, aseguró que durante aquella etapa sentía que ambos ya tenían una vida similar a la de un matrimonio.

    “Firmar un papel no es que wow, ahí ahora sí, ¿no? Porque mira cuánta gente termina, yo me sentía casado”, dijo sobe relación la duración de su romance.

    Cardozo responde a quienes lo responsabilizaron por la ruptura

    El exchico reality también recordó las críticas que recibió después del final de su relación con Cachaza y sostuvo que gran parte del público terminó responsabilizándolo por lo ocurrido.

    “El hombre queda con toda la culpa. En un término de una relación donde dejé todo para ella, todo y me quedé con un anillo. La gente solo juzgó el anillo”.

    Ahora, con Carol Reali casada y esperando su primer hijo, Rafael Cardozo insiste en que ambos tomaron caminos distintos y prefiere no continuar siendo vinculado sentimentalmente con su expareja.

    SOBRE EL AUTOR:
    Rafael Cardozo lanzó dardazo tras el matrimonio de Cachaza y André Bankoff: "Firmar un papel no garantiza nada"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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