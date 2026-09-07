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Mujer acusa a Carlos Cacho de agredir y burlarse de su hijo de 6 años, diagnosticado con autismo, en Trujillo

Una madre denunció públicamente a Carlos Cacho por un presunto maltrato hacia su hijo de seis años con autismo durante un incidente en Trujillo.

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    Mujer acusa a Carlos Cacho de agredir y burlarse de su hijo de 6 años, diagnosticado con autismo, en Trujillo
    Carlos Cacho protagonizó momento polémico con un niño con autismo. | Composición Wapa
    Mujer acusa a Carlos Cacho de agredir y burlarse de su hijo de 6 años, diagnosticado con autismo, en Trujillo

    Carlos Cacho quedó nuevamente en el centro de la polémica luego de que una madre de familia lo denunciara públicamente por un presunto maltrato hacia su hijo de seis años, diagnosticado con autismo. El incidente ocurrió en un restaurante de Trujillo durante el último domingo 6 de septiembre.

    Según la versión de la mujer el menor se acercó al maquillador con la intención de hablarle pero fue apartado con la mano. La situación fue registrada en video y posteriormente difundida en redes sociales, donde generó opiniones divididas.

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    Madre denuncia presunto maltrato de Carlos Cacho hacia su hijo

    En las imágenes que circulan en plataformas digitales se observa al niño acercándose a la mesa donde se encontraba Carlos Cacho junto a otras personas.

    De acuerdo con el relato de la madre, el menor intentó comunicarse con el conductor en varias oportunidades. Además, aseguró que posteriormente se acercó para explicarle que su hijo tenía autismo.

    La denunciante manifestó sentirse afectada por lo ocurrido y señaló que esperaba una reacción diferente por parte del estilista. También sostuvo que Cacho se retiró del establecimiento sin ofrecerle disculpas.

    Hasta el momento, no se ha informado sobre un pronunciamiento público del maquillador respecto a esta denuncia.

    Video genera opiniones divididas en redes sociales

    La difusión del material provocó numerosos comentarios entre usuarios de Facebook. Mientras algunos cuestionaron la actitud atribuida a Carlos Cacho, otros consideraron que las imágenes no permiten afirmar que haya existido una agresión.

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    "Muy malo", "No hay agresión, pero pudo ser más amable. Indistinto de la condición del menor, nada le costaba ser amable", "Creo q es una reacción normal, una madre debe estar pendiente de su hijo, más aún si tiene una condición", "No justifico, pero pienso que hay formas de tratar a un niño y más si tuviera una condición.. Podría pasar con hijo de nosotros" y "Quién es Carlos Cacho, si el niño se acerca a ti para saludarte nomás"; Fueron los diversos comentarios de los usuarios de Facebook.

    El caso continúa generando debate en redes sociales, especialmente por tratarse de un menor de edad y por las distintas interpretaciones que surgieron alrededor del video difundido.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mujer acusa a Carlos Cacho de agredir y burlarse de su hijo de 6 años, diagnosticado con autismo, en Trujillo
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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