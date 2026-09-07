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Gisela ROMPE SU SILENCIO con su contundente aclaración a Viviana Rivasplata sobre su libro: “No se menciona a nadie”

Gisela Valcárcel aclaró que su libro no menciona directamente a Viviana Rivasplata, quien pidió dejar atrás la historia vinculada con Roberto Martínez.

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    Gisela ROMPE SU SILENCIO con su contundente aclaración a Viviana Rivasplata sobre su libro: “No se menciona a nadie”
    No menciona nombres, pero se sobrentiende de quienes se refiere.
    Gisela ROMPE SU SILENCIO con su contundente aclaración a Viviana Rivasplata sobre su libro: “No se menciona a nadie”

    Gisela Valcárcel decidió aclarar la polémica generada alrededor de su libro 'El poder de ser tú' después de que Viviana Rivasplata expresara su incomodidad por volver a ser relacionada con Roberto Martínez y una historia ocurrida hace casi 30 años.

    Durante una firma de ejemplares, la popular 'Señito' habló con las cámaras de 'Q’Bochinche' y aseguró que en su publicación no menciona directamente a ninguna persona ni busca generar malestar con los episodios que relata.

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    Gisela Valcárcel aclara qué cuenta en 'El poder de ser tú'

    La conductora explicó que el propósito del libro es revisar experiencias personales desde una mirada de aceptación y crecimiento.

    "Hay algo claro. En el libro no se menciona a nadie, pero no es mi idea mortificar a nadie. La idea del libro es aceptar lo que nos pasó", expresó para las cámaras de 'Q’Bochinche'.

    La respuesta llegó luego de que Viviana Rivasplata cuestionara que nuevamente se reviva públicamente una etapa vinculada con Roberto Martínez.

    Viviana Rivasplata pide que también se escuche su versión

    La empresaria sostuvo que han pasado casi tres décadas desde aquellos hechos y que actualmente su vida está enfocada en su familia y otros proyectos.

    Además, consideró que existen distintas versiones sobre lo sucedido.

    "Entonces, es parte de su sentir, de su lado de la historia. Acá hay tres lados de la historia: el de él, que él solo conocerá qué engañó, qué dijo de verdad y qué de mentira; el mío, que es totalmente transparente y tranquilo por mi parte; y el de ella, que también es válido, porque, bueno, a ambas nos hicieron sufrir de alguna manera".

    Rivasplata también recordó que años atrás tuvo un acercamiento con Gisela y sostuvo que entre ambas ya no existían problemas.

    "Y han pasado bastantes años, ahí hemos estado juntas, ya no hemos tenido ningún problema. El año pasado he estado en el programa que ella producía casi todas las semanas. Entonces, sí, porque la gente vuelve a tomar un tema que no tiene fundamento y que, digamos, no es agradable para nadie", manifestó.

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    Rivasplata reafirma su versión sobre Roberto Martínez

    La exreina de belleza también volvió a explicar cómo comenzó su relación con el exfutbolista y aseguró que él ya se encontraba separado.

    "Mi relación siempre fue clara, con un hombre que ya había firmado su divorcio. Lo que pasa es que cuando él me estuvo persiguiendo, en diferentes sitios, él estaba separado y nos dimos la oportunidad, nos llegamos a casar y me decepcionó también".

    Consultada sobre los problemas que atravesó durante ese matrimonio, respondió: "Ya quedará en la conciencia de cada uno".

    Hasta este momento, Gisela ha remarcado que su libro no busca señalar directamente a terceros, mientras Viviana insiste en que no desea seguir siendo vinculada con un episodio que considera superado.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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