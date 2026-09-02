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Jaime Bayly cuenta el dramático episodio que vivió su hermano frente a su edificio: "Lo encañonaron..."

Jaime Bayly reveló que su hermano Miguel habría sufrido un intento de secuestro en San Isidro días antes de casarse y explicó por qué mantiene un perfil bajo.

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    Jaime Bayly cuenta el dramático episodio que vivió su hermano frente a su edificio: "Lo encañonaron..."
    Hermano de Jaime Bayly casi fue secuestrado. | Composición Wapa
    Jaime Bayly cuenta el dramático episodio que vivió su hermano frente a su edificio: "Lo encañonaron..."

    Jaime Bayly sorprendió al revelar un delicado episodio que involucró a su hermano Miguel Bayly y que hasta ahora no había trascendido públicamente. El escritor contó que en 2019, pocos días antes de su boda en Lima, Miguel habría sufrido un intento de secuestro en San Isidro.

    La confesión surgió luego de que Jaime se reencontrara con su hermano en Ciudad de Panamá, donde actualmente reside junto a su familia.

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    Jaime Bayly revela intento de secuestro contra su hermano

    El escritor contó que aprovechó su paso por Panamá para visitar a Miguel, a quien no veía desde hacía varios años.

    "Me fui muy contento de Ciudad de Panamá. Vi en dos ocasiones a mi querido hermano Miguel. El último domingo, de camino al Aeropuerto Internacional de Ciudad de Panamá, me detuve en un complejo residencial alucinante donde viven Miguel y Julia y sus dos hijos. Creo que es el barrio cerrado más exclusivo de Ciudad de Panamá".

    Durante ese encuentro, Miguel le habría relatado lo ocurrido en Lima en 2019.

    "Me contó algo que yo no sabía, que me impresionó mucho, que unos días antes de casarse en Lima con Julia quisieron secuestrarlo. Lo encañonaron en la puerta de su edificio, en San Isidro, pero Miguel, por suerte, tenía guardaespaldas y hubo un tiroteo. Al final lograron arrebatarle un reloj, un reloj Daytona, un reloj carísimo, un reloj que costaba, no sé, 70, 80.000, dólares imagínate".

    Miguel Bayly pidió mantener bajo perfil por seguridad

    Jaime también reconoció que su hermano le había pedido anteriormente no hablar públicamente sobre su patrimonio ni sus inversiones.

    "Pero no debería contar estas cosas porque Miguel me ha regañado, me ha reprendido, me ha amonestado. Le tengo que pedir disculpas. Mil disculpas, querido hermano Miguel, porque él me ha dicho: ‘No andes diciendo que yo tengo mucha plata, que soy un gran inversionista, que este soy un magnate’".

    El conductor explicó que sus comentarios tenían la intención de destacar los logros económicos de su hermano.

    "Pero yo digo todas esas cosas para piropearlo, para elogiarlo, ¿no es cierto? Para decir que él me ha superado con creces en el terreno del dinero y de las finanzas, pero a él no le ha gustado".

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    Incluso reveló que Miguel le escribió directamente para pedirle mayor discreción.

    "Me mandó un mail amorosísimo, pero me decía: ‘Por favor, no sigas diciendo eso’. Me dijo: ‘Yo trato de mantener un perfil muy bajo, lo más discreto posible por temas de seguridad’".

    Finalmente, Jaime consideró que aquella experiencia podría explicar la preocupación de su hermano por mantener su vida privada lejos de la exposición.

    "Claro, seguramente él ha quedado muy eh traumado por ese intento de secuestro, ¿no?".

    SOBRE EL AUTOR:
    Jaime Bayly cuenta el dramático episodio que vivió su hermano frente a su edificio: "Lo encañonaron..."
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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