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¿HAY ACERCAMIENTO? Maju Mantilla se pronuncia luego de premiar a Gustavo Salcedo en evento deportivo

Maju Mantilla fue vista junto a Gustavo Salcedo en una competencia de remo y explicó por qué lo acompañó, aunque evitó hablar de una reconciliación.

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    Maju Mantilla volvió a quedar en el centro de la atención luego de ser vista junto a Gustavo Salcedo durante una competencia de remo. La exMiss Mundo asistió al evento acompañada de sus hijos y fue captada apoyando al empresario mientras participaba en la jornada deportiva.

    Tras regresar a Lima, la conductora fue interceptada por una reportera de 'Amor y Fuego' en el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, donde explicó por qué decidió asistir al evento.

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    Maju Mantilla explica por qué acompañó a Gustavo Salcedo

    Consultada sobre su presencia en la competencia, Maju señaló que su principal motivo fue estar junto a sus hijos y apoyar al padre de ellos.

    "Estuve con mis hijos, apoyándolo a él en su competencia", respondió Mantilla al ser consultada sobre el motivo de su presencia.

    La exconductora de 'Arriba mi gente' también contó que terminó participando en la ceremonia de premiación, aunque aclaró que no existió ningún acuerdo previo para hacerlo.

    "Me invitaron porque me vieron ahí acompañándolo y me invitaron, entonces, yo estuve ahí, pero nada de contratos ni esas cosas", aseguró Maju.

    Maju evita hablar de una posible reconciliación

    La cercanía entre ambos volvió a generar especulaciones sobre el estado actual de su relación. Por ello, la reportera le preguntó directamente si esta aparición conjunta significaba una reconciliación con Gustavo Salcedo. Sin embargo, Maju prefirió no responder y cerró la conversación con una breve frase.

    "Gracias chicos, de verdad", fue la respuesta de la conductora antes de retirarse.

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    Su decisión de no confirmar ni descartar un acercamiento sentimental volvió a alimentar los comentarios, especialmente porque ambos se encuentran separados y Gustavo Salcedo había sido relacionado anteriormente con la veterinaria María Pía Vallejos.

    Por ahora, Mantilla solo ha dejado claro que su presencia en la competencia estuvo vinculada a sus hijos y al apoyo familiar durante la participación deportiva de Salcedo.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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